Roma | stuprò come randagio in strada ma i giudici gli scontano la pena

(Di venerdì 20 aprile 2018) Stuprata e con una gravidanza da interrompere, frutto della violenza carnale e "animalesca" di un bengalese. Ese non bastasse, la studentessa finlandese - aggredita e violentata anel settembre di scorso - ha dovuto assistere allo sconto dida parte deial suo carnefice.La sentenza e il racconto di quella notteQuattro anni e quattro mesi di carcere a Khann Saddam per violenza sessuale aggravata. Sentenza chespiega Angela Leonardi, avvocato di parte civile, è "bassa - e spiega - Sono state concesse le attenuanti che il pm nella sua requisitoria ha inteso richiedere ritenendo che esistano tra l'imputato e la parte offesa delle barriere culturali che ne giustifichino l'applicazione".Pochi giri di parole. La sentenza è di quattro anni e non di più perché la differenza culturare - quindi il fatto che il carnefice sia bengalese e la vittima finlandese - ...