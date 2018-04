Roma Nel 2019 prevista l’assunzione di 300 agenti municipali

Roma - ora serve un 13 per entrare nella Grande Europa : Alla Roma, dopo il successo sul Genoa, servono - al momento - altri 13 punti in cinque partite per avere la certezza aritmetica di giocare l'anno prossimo in Champions. Indipendentemente dai prossimi ...

Roma - CACCIA AL BIGLIETTO PER IL LIVERPOOL/ Sold out in tre ore : problemi nella vendita online : ROMA, CACCIA al BIGLIETTO per il LIVERPOOL: Sold out in tre ore la semifinale di Champions League. Si è conclusa poco dopo le 13:30 la vendita dei tagliandi per la sfida dell'Olimpico(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:17:00 GMT)

Un passato nella Roma e un presente da videogiocatore - IcePrinsipe : il fenomeno di Fifa che rappresenterà l'Italia ai Mondiali : Ma se gli scacchi, per esempio, sono uno sport non vedo perché non possa esserlo un videogame. Anche lì è questione di testa, poi vedi un pro di eSports che fa tanti di quei movimenti che manco te ne ...

Roma : scoperta fabbrica recupero rame nel cuore di Parco del Pineto : Roma: 3 persone denunciate per ricettazione Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno effettuato un’intensa attività di controllo. Il lavoro ha portato i militari ha scoprire una vera fabbrica per il recupero del rame. Il tutto al centro di una delle aree verdi più importanti di Roma. Ovvero il Parco del Pineto. L’azione dei Carabinieri ha portato alla denuncia di tre persone per ricettazione. Tutto è ...

Roma - tenta di suicidarsi e si lascia cadere nel vuoto : poliziotti lo afferrano al volo e lo salvano : Faceva sul serio il 25enne che ieri pomeriggio, martedì 17 aprile, in via Lorenzo Il Magnifico a Roma (zona stazione Tiburtina) è stato salvato dagli agenti di polizia quando si era già lanciato vuoto. I poliziotti, allertati dai condomini insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 19.40, hanno iniziato una lunga trattativa con il ragazzo, che però non ha dato buon esito. Proprio mentre il giovane aveva fatto credere di poter tornare il ...

Max Biaggi e Michelle Carpente/ Beccati nello stesso hotel di Roma - Bianca Atzei scoprirà di loro adesso? : Il gossip guarda con occhio attento a Max Biaggi e alle sue frequentazioni e anche a Roma ecco spuntate la particolare amica Michelle Carpente. Bianca Atzei avrà scoperto il possibile flirt?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Sfregiata fontana nel cuore di Roma : Roma ancora una volta nel mirino dei vandali. Questa volta il bersaglio dell'ennesimo atto incivile è stata la fontana della Botte in via della Cisterna a Trastevere, totalmente ricoperta da scritte ...

Labozeta. Il 28 giugno 60 artisti - tra professori d'orchestra e coristi - daranno vita a un concerto nel cuore dell'antica Roma : Questa occasione diventa per noi motivo di orgoglio, perchè è assolutamente necessario rivitalizzare questo affascinante mondo della scienza e della ricerca, specie in un momento di grande crisi ...

LUCIA ORLANDO/ Chi è? la commessa Romana realizza il suo sogno e entra nella Casa (Grande Fratello 15) : Chi è LUCIA ORLANDO, giovane commessa di Roma, è una dei nuovi inquilini che entreranno nella Casa de Grande Fratello 15, questa sera in diretta su Canale 5. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:50:00 GMT)

Inter - Sabatini/ “L’addio è stato dolorosissimo - la Roma la sento mia e può entrare nella leggenda” : Inter, parla Sabatini: “L’addio è stato dolorosissimo, la Roma la sento mia e può entrare nella leggenda”. L’ex direttore dell’area tecnica Suning, rompe il silenzio e parla a Sky(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Donna maltrattata nella centrale Via Roma a Cagliari : un uomo arrestato per violenza : Il nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari ieri sera ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato trentenne del Gambia, H. M., residente a Cagliari, per maltrattamenti in famiglia. L'...

Slalom fra poveri e reietti - viaggio nella stazione Termini a Roma : Cartoni bruciati: erano stati la casa dei senza dimora, giacigli di fortuna dei diseredati. Davanti alla Caritas di via Marsala , nei pressi della stazione Termini a Roma , dopo il rogo dell'altra ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il Romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

Roma - Villa Bonelli : 15enne picchiato - la fidanzata 13enne costretta a guardare : Caccia a quattro rom fra i 20 e i 30 anni a Villa Bonelli. Sarebbero responsabili di un'aggressione selvaggia a un ragazzo di quindici anni e alla sua fidanzatina di tredici avvenuta venerdì ...