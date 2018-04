Roma | i servizi affondano ma scattano i bonus per tutti i dipendenti comunali

Roma - l'assessore ai trasporti Meleo : 'Niente allarmismi su Atac - il servizio va avanti' : 'Questa vicenda non avrà nessun impatto sul concordato. Il servizio di bus e metro andrà avanti, Atac non fallirà', dice convinta Linda Meleo, l'assessore ai trasporti della giunta grillina di ...

'L'auto di servizio di De Luca non può viaggiare contRomano' : Il ministero delle Infrastrutture boccia il 'permesso di andare contromano in via Negri' per le vetture delle forze dell'ordine ed intima al Comune di Salerno di prendere provvedimenti. La strada è ...

Formula E - il piano viabilità elaborato da Roma servizi per la Mobilità anche grazie al Big Data di Infoblu : In occasione dell’E-Prix di Formula E del prossimo 14 aprile, all’Eur, Roma Servizi per la Mobilità ha realizzato il piano della viabilità per regolare l’afflusso e il deflusso dal circuito e decongestionare la circolazione stradale durante l’allestimento e lo smontaggio delle strutture. I flussi di traffico della zona sono stati studiati, e saranno continuamente controllati, grazie […]

Capo servizi segreti siriani a Roma/ Le Monde : "Ali Mamlouk in Italia a gennaio - violati atti UE" : Capo servizi segreti siriani a Roma, Le Monde lancia la bomba: Ali Mamlouk in Italia a gennaio, violati gli atti legislativi dell'Unione Europea contro il regime(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:36:00 GMT)

Le Monde - il capo dei servizi siriani a gennaio a Roma : Il capo dei servizi segreti siriani Ali Mamlouk si è recato a gennaio a Roma, dove ha incontrato il direttore dell'Aise Alberto Manenti. Lo scrive Le Monde, precisando che la visita - "su invito dell'...

Le Monde : il capo dei servizi segreti siriani a Roma nel gennaio scorso : Il quotidiano francese sostiene che Ali Mamlouk, generale di 72 anni, sarebbe venuto in Italia per incontrare i vertici dell’Aise

Le Monde : "Capo servizi siriani a gennaio a Roma - violati atti Ue" : Il capo dei servizi segreti siriani, Ali Mamlouk, si sarebbe recato a gennaio a Roma, dove avrebbe incontrato Alberto Manenti, direttore dell'Aise, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna. Lo scrive il quotidiano francese "Le Monde", precisando che la visita, "su invito dell'Aise", è stata confermata "da tre fonti molto informate". Per il giornale si tratterebbe di "una violazione degli atti legislativi dell'Ue contro il regime".

Consip - la retRomarcia del Riesame il capitano Scafarto torna in servizio : «Il capitano dei carabinieri Gianpaolo Scafarto deve tornare in servizio». Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma che ha annullato la misura cautelare interdittiva dal servizio...

Celli : rischio servizi per Roma con ordinanza Raggi : Roma – Celli: impossibile fare chiarezza su ordinanza per incarichi a ruoli apicali dell’amministrazione capitolina Roma – Di seguito le parole del capogruppo in Campidoglio... L'articolo Celli: rischio servizi per Roma con ordinanza Raggi proviene da Roma Daily News.

Minnucci (PD) : Roma Multiservizi - da M5S solo chiacchere : Minnucci (PD): Questa mattina consegnata lettera licenziamento a 30 lavoratori della Multiservizi Roma – Emiliano Minnucci, Consigliere Regionale del PD, ha rilasciato in una nota alcune... L'articolo Minnucci (PD): Roma Multiservizi, da M5S solo chiacchere proviene da Roma Daily News.

Roma. Online iscrizioni al servizio di trasporto per il nuovo anno : Le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2018 – 2019 si potranno effettuare esclusivamente in modalità Online, nel

Roma : Brichi sarà nuovo Ad di Roma servizi Mobilità : Il manager ha avuto 7 voti favorevoli (tutti dal M5S) e 2 contrari Roma – La delibera alla candidatura di Stefano Brinchi ha avuto parere favorevole... L'articolo Roma: Brichi sarà nuovo Ad di Roma Servizi Mobilità proviene da Roma Daily News.

Sciopero a Roma : Ama - garantiti servizi essenziali : Roma – Lo Sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per la giornata di oggi è stato proclamato dall’Usi (Unione sindacale italiana)... L'articolo Sciopero a Roma: Ama, garantiti servizi essenziali proviene da Roma Daily News.

Sciopero treni e mezzi 8 marzo 2018/ Roma e Milano - a rischio scuole - trasporti e servizi : info e orari : Sciopero trasporti 8 marzo 2018: domani stop treni, metro, aerei, taxi e mezzi pubblici in tutta Italia. info, orari, modalità di Sciopero e motivazioni: "lotto marzo", giornata per la donna(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:07:00 GMT)