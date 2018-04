Roma Eur | donna carbonizzata nel parco Tre Fontane Identificata 49enne | una operaia

Trovato corpo di una donna carbonizzato in zona Eur a Roma : Questa mattina a Roma è stato Trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato.Verso le 7.30 di questa mattina, un uomo che stava facendo jogging nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma, ha notato il cadavere. Il corpo era ancora avvolto dalle fiamme. "Quando l'ho vista ancora bruciava, è stato terribile", ha dichiarato la persona che ha Trovato il cadavere, secondo quanto ha riferito Repubblica.L'uomo ha subito chiamato i ...

Roma - al Laghetto dell'Eur torna 'Sport in famiglia' dal 21 aprile al primo maggio : Riparta al Laghetto dell'Eur di Roma 'Sport in famiglia', l'appuntamento, giunto alla settima edizione, con lo sport capitolino, dal 21 aprile al primo maggio. Sport in Famiglia è una manifestazione ...

Da Martone a Brook - dal 19 settembre la XXXIII edizione del Romaeuropa Festival : ''Perchè quest'anno - ha ribadito Monique Veaute - siamo andati a vedere cosa accade, artisticamente, culturalmente, al di fuori dell'Europa per aprici, tutti, a nuove visioni del mondo, alla ...

Torna il Romaeuropa Festival 2018 - dal 19 settembre al 25 novembre a Roma : Si è svolta questa mattina a Roma la conferenza stampa della nuova edizione del Romaeuropa Festival 2018, che si preannuncia ricca di novità. 27 i luoghi del Festival che ospiteranno 68 progetti per 168 repliche oltre a mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione; circa 55.000 posti di spettacolo in vendita, 38 prime nazionali e 29 programmi internazionali, 10 coproduzioni, per un’edizione che supera i confini europei aprendosi ...

Euroflora 2018 : Roma Capitale e il mistero dell'”Hortus inconclusus” : Sarà un’installazione tutta da scoprire a Euroflora 2018, dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi e Musei di Nervi, quella dedicata a Roma Capitale (D38) dell’ “orto inconcluso” (Hortus inconclusus), ispirato alla figura dell’erudito gesuita Athanasius Kircher, eminente rappresentante dell’enciclopedismo seicentesco. Kircher pensava si potessero progettare giardini in cui alberi e piante, che visti da un punto determinato, ...