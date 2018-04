Roma | Di Francesco ' Il Liverpool Sia uno stimolo per affrontare la Spal'

Roma - Di Francesco : 'Mancano 5 partite determinanti. Out Kolarov - torna Perotti' : 'Saranno cinque partite di campionato fondamentali, non bisogna sbagliare le prime. Bisogna metterci attenzione, il Sassuolo è lontana per definirla ultima spiaggia. La Lazio ha dimostrato di avere ...

Spal-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : L'ultimo turno ha mantenuto invariate le gerarchie per la corsa alla Champions League: Inter, Lazio e Roma hanno vinto le rispettive partite. I giallorossi ripartiranno domani, dall'impegno contro la ...

Roma - Di Francesco vota Schick centravanti : Alla ricerca dell'equilibrio. Non è semplice preparare una gara, fondamentale per la corsa alla prossima Champions, quando in quella attuale hai la possibilità di arrivare addirittura in finale. Di ...

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Alfie Evans, Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il […]

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il parere dei genitori.Continua a leggere

VIDEO / Roma Genoa (2-1) : highlights e gol. L'analisi di Di Francesco (Serie A 33^ giornata) : VIDEO Roma Genoa (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata nel turno infrasettimanale, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:12:00 GMT)

Pagelle / Roma Genoa (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Di Francesco più che promosso (Serie A) : Pagelle Roma Genoa (2-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I migliori e i peggiori elementi visti in campo ieri all'Olimpico.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Roma - Di Francesco : "L'ambiente pensa alla Champions ed è normale" : Il tecnico dopo il 2-1 sul Genoa: "Abbiamo sofferto alla fine perché abbiamo pensato alla prossima gara"

Roma - Di Francesco : 'A volte siamo un po' masochisti' : 'Abbiamo fatto molto bene nella prima mezz'ora con giocate di ottima qualità. Ma, come spesso ci capita, siamo stati è poco lucidi. Abbiamo avuto la palla per chiuderla invece l'abbiamo riaperta ...

Roma - Di Francesco : "Ok la vittoria - ma che masochisti..." : Torna terzo Eusebio Di Francesco con la sua Roma. Scavalca nuovamente l'Inter e ancora in coppia con la Lazio che non molla si ritrova davanti ai nerazzurri. Col Genoa era una partita da vincere, ...

Roma-Genoa 2-1 - Di Francesco ringrazia Under e torna terzo : La Roma fa il suo dovere. Stende il Genoa 2-1 all'Olimpico e ritrova il terzo posto, perso la notte scorsa dopo il 4-0 dell'Inter sul Cagliari. Poco può fare il Genoa per impedire ai giallorossi di ...

Roma-Genoa 0-0 - Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

Roma-Genoa 0-0 La Diretta Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

Roma-Genoa alle 20.45 La Diretta Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno ...