Roma | Defrel operato | stagione finita

Serie A Roma - i convocati per la Lazio : out Perotti e Defrel : Roma - Sono 23 i giocatori convocati da Eusebio Di Francesco in vista del derby contro la Lazio, in programma domenica alle 20.45 all'Olimpico. Dopo la conferenza stampa del tecnico, la Roma ha ...

Roma - nuovo stop per Defrel : trauma distorsivo alla caviglia sinistra : Nuova tegola per Di Francesco: durante l'allenamento di eri Defrel ha subito un violento trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo/legamentsoso laterale. I controlli ...

Roma-Fiorentina - le pagelle : Peres riesce a salvarsi - Defrel impresentabile : Benino Peres, Schick meglio. Male i difensori e davanti non si segna nemmeno con le mani. Altro? ALISSON 5,5 Bruciato dalla rete di Benassi, che lo trafigge con un tiro non proprio irresistibile. Lui ...

La Roma senza ali sfida la Fiorentina : oggi tocca a Defrel : Il Barcellona può attendere. E non perché la rimonta contro i catalani appaia una chimera. Da questo punto di vista, Di Francesco vuole ancora sperare: 'Anche se sappiamo che rimontare un 4-1 è ...

Roma - Di Francesco : "Dobbiamo crescere ancora. Defrel gioca - Perotti out" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Under non convocato. Per Nainggolan decisivo il provino"

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Defrel e Dzeko cambiano la partita - pareggio che accontenta tutti [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Roma - 21 convocati per lo Shakhtar : non c'è Defrel : Roma - Dopo la rifinitura svolta a Trigoria, Eusebio Di Francesco ha scelto i giocatori che domani saranno a sua disposizione per Roma-Shakhtar Donetsk , ritorno degli ottavi di Champions League. ...

Roma-Shakhtar - Dzeko torna al centro dell'attacco. Panchina per Schick - Defrel out : Edin Dzeko tornerà alla guida dell'attacco della Roma dopo il turno di riposo forzato scontato contro il Torino. A Trigoria, Eusebio Di Francesco sta preparando con meticolosità la grande sfida con lo ...

Roma - De Rossi in dubbio per il Torino. Schick o Defrel al posto di Dzeko : Con la tristezza nel cuore, oggi la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della partita contro il Torino di venerdì sera, anticipo necessario per l'impegno di Champions della pRossima ...

Bilancio Roma : Schick e Defrel riscattati - migliorano i conti : La Roma ha riscattato Patrik Schick e Gregoire Defrel e ha ceduto definitivamente Manuel Iturbe e Seydou Doumbia. E' quanto emerge dalla relazione semestrale che il club ha pubblicato sul proprio sito.

Roma - riscattati Schick e Defrel. Addio a Iturbe e Doumbia. Bilancio in rosso per 40 - 3 milioni : Patrik Schick e Gregoire Defrel sono definitivamente due calciatori della Roma. A certificarlo è la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2017, pubblicata nella notte sul sito ...