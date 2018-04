Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : aveva 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane all'altezza di Grottaperfetta , in zona Eur . Si chiamava Maria ...

Roma : Ritrovato il cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...

Roma - cadavere carbonizzato in un parco all'Eur - è di una donna italiana di 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane, in...

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : è un'italiana di 49 anni : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane all'altezza di Grottaperfetta, in zona Eur. Si...

Roma - trovato cadavere di donna carbonizzato in un parco all'Eur. «Stava ancora bruciando» : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane, in...

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur. A dare l'allarme un uomo che...

Roma - corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur/ Un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme : Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:07:00 GMT)

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane , in zona Eur . A dare l'allarme un uomo che faceva jogging e ha ...

Roma - cadavere donna carbonizzato in parco all'Eur : Choc a Roma dove stamani intorno alle 7,30 è stato trovato il corpo di una donna completamente carbonizzato nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur. A dare l'allarme un uomo che...

Roma - anziana trovata morta in casa : il cadavere era lì da 15 giorni : Macabra scoperta ieri notte in uno stabile di via Nicolò Tommaseo, nella parte alta di Trastevere. Un condomino ha sentito un cattivo odore provenire da un appartamento e ha chiamato i soccorsi. ...

ITALIANO SCOMPARSO A ISTANBUL - TROVATO CADAVERE DI ALESSANDRO FIORI/ Procura di Roma indaga per omicidio : ALESSANDRO FIORI, TROVATO morto l'ITALIANO di Cremona SCOMPARSO in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, CADAVERE con cranio fracassato nel porto di ISTANBUL. Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:56:00 GMT)

Roma : Autopsia per il cadavere ritrovato al Verano : Roma – Iniziano ad arrivare le prime notizie circa il cadavere rinvenuto questa mattina all’interno del cimitero. E’ stata disposta l’Autopsia sul corpo del giovane... L'articolo Roma: Autopsia per il cadavere ritrovato al Verano proviene da Roma Daily News.

Roma. Cadavere nel lago a Nemi - forse di una trans scomparsa : Per avere la certezza dell'identità bisognerà attendere l'esito degli esami. A notare il corpo un pescatore