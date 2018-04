Rockstar presenta ufficialmente la Grand Theft Auto V Premium Online Edition

eurogamer

(Di venerdì 20 aprile 2018) Qualche minuto fahatolaV:, un'edizione nuova di zecca per GTA V che include il gioco base, GTAe l'esclusivo Criminal Enterprise Starter Pack, che permetterà ai giocatori di godere di una grossa scorciatoia per avviare al meglio il suo impero del crimine su GTA.Il Criminal Enterprise Starter Pack permette infatti di accedere ai contenuti più popolari ed emozionanti del comparto multigiocatore di GTA V, ricevendo oggetti per un valore di oltre 10.000.000 di GTA$. Non solo, il pack riempirà il nostro conto con un milione di GTA$ da spendere liberamente all'interno del gioco.Naturalmente chi acquista quest'edizione avrà accesso immediato a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dafino ad ora per GTA, come Il colpo dell'apocalisse, Traffico d'armi, Contrabbandieri, Centauri e molto ...