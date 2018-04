Rischio sanitario | salame fuori dal commercio europeo | grave pericolo listeria

Blastingnews

: RT @FNInfermieri: Il rapporto, tra le altre analisi e proposte, parla chiaro: “Risulta prioritario per il nostro sistema sanitario orienta… - nicola_volpi : RT @FNInfermieri: Il rapporto, tra le altre analisi e proposte, parla chiaro: “Risulta prioritario per il nostro sistema sanitario orienta… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il #è uno dei alimenti più amati dagli italiani, ma per gli irriducibili degustatori di questo prodotto ci sono cattive notizie in arrivo. Diverse allerte sono state diramate nel corso di quest'anno per quanto riguarda prodotti alimentari ritirati dai supermercati percontagio. Per tutti è molto importante sapere quando si verificano casi di contagi alimentari, perchè questi potrebbe mettere in seriola salute di ogni cittadino. Questa volta l'allarme non riguarda solo l'Italia, ma anche molti altri paesi europei. Entriamo dunque nel dettaglio della problematica. L'alimento interessato Inanzitutto bisogna specificare che il prodotto in questione VIDEO è la 'spianata romana'. Il salume sarebbe stato contaminato dal batterio della Lysteria monocytogenes che potrebbe causare diversi tipi di problematica all'interno dell'organismo umano. L'alimento in ...