Rinnovabili | Sudafrica | Building Energy firma due accordi per la costruzione di un parco

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018), multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP nel mercato delle energie, hato a Joannesburg due Power Purchase Agreement con il Governono per lae la gestione di un impianto eolico da 147 MW a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico da 4,7 MW nel Free State. Le firme dei due PPA sono avvenute alla presenza del Ministrono dell’Energia, Jeff Radebe e di Matteo Brambilla, Managing Director Africa e Middle East di. Ad aprile 2015, l’azienda si era aggiudicata, in qualità di “preferred bidder”, la commessa per la realizzazione e gestione deleolico e di un impianto mini-idroelettrico, nell’ambito del 4° Round del programma governativono di incentivazione per i produttori indipendenti di energie(REIPPP). Gli, siglati mercoledì 4 aprile 2018, hanno dato ...