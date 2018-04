Richiesta respinta | Vallanzasca resta in carcere 

Brasile - respinta la Richiesta di Lula per evitare il carcere : Brasile, respinta la richiesta di Lula per evitare il carcere Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5 Continua a leggere

Brasile - l’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la Richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...

Nulla da fare per Dell'Utri : respinta la Richiesta di revisione della sentenza di condanna - l'ex senatore di Forza Italia resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura generale di Caltanissetta. Dell'Utri è difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio ...