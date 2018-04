Report | il giornalista Giorgio Mottola aggredito a Ostia dal presidente di Federbalneari

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ieri ildi Non è l’Arena, oggi l’inviato di. Seconda aggressione in meno di 48 ore ai danni di cronisti: dopo il ceffone ricevuto da Danilo Lupo del programma de La7 dall’ex ministro Mario Landolfi, oggi è toccato adel programma di inchieste di Rai Tre. Questa mattina ilha cercato di avere delle risposte daldellaRenato Papagni, al termine di una conferenza stampa che si è svolta ad. Al posto delle risposte è arrivata una reazione violenta, con Papagni che ha cercato di infilare nella bocca del cronista le carte che documentavano l’inchiesta. L’accaduto è visibile in un video postato sul sito del programma. “Ilstava svolgendo l’inchiesta chesta realizzando sui balneari di– si legge sul sito – e sulla regolarità delle concessioni ...