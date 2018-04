Governo : Renzi insiste ‘tocca a loro’ - Pd confida in fallimento trattativa (2) : (AdnKronos) – Renzi,da parte sua, continua a tenersi lontano dai riflettori ma nella enews fa chiaramente intendere di essere in campo e non solo oggi. L’ex-segretario ha già infatti lanciato l’appuntamento della Leopolda, con un anticipo di mesi. Si terrà a fine ottobre, titolo ‘La prova del nove’, in omaggio alla nona edizione. Insomma, l’ex-segretario non toglie le tende. Anzi. Intanto la minoranza dem ha ...