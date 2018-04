Renato Vallanzasca resterà in carcere | il Tribunale | ' Nessun ravvedimento'

MILANO - Renato Vallanzasca IN LIBERTÀ CONDIZIONALE?/ Tutto iniziò con una tigre nel 1958… : RENATO VALLANZASCA, la difesa chiede la LIBERTÀ condizionale: ritorno in aula al Tribunale di MILANO. Carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:46:00 GMT)

Renato Vallanzasca in libertà vigilata - il direttore del carcere : 'E' cambiato - merita di uscire' : Renato Vallanzasca merita la libertà vigilata. Il protagonista della mala milanese e condannato a 4 ergastoli e 296 anni di carcere, ha avuto un 'cambiamento profondo', 'intellettuale ed emotivo', '...

'Renato Vallanzasca si è ravveduto ed è cambiato' : Milano, 17 apr. , askanews, Renato Vallanzasca ha tutti i requisiti per ottenere la liberazione condizionale. Lo sostengono gli operatori del carcere di Bollate nella relazione acquisita questa ...