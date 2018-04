Regionali | il Cav in Molise tra tamburi bufù e strette di mano

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il giorno dopo il nuovo fallimento della trattativa tra Lega e Cinquestelle per la formazione del governo, Silvio Berlusconi si lancia nella campagna elettorale per ledel.Per la seconda volta nel giro di una settimana il Cavaliere torna in una terra di cui dice di essersi innamorato e che, a suo dire, "non ha nulla da invidiare a località blasonate di Svizzera e Austria, nulla a che vedere con il verde delle vostre montagne. Ho gli occhi pieni di uno spettacolo stupendo" (guarda le foto).gallery 1517783Berlusconi - che con grande rammarico ieri ha dovuto annullare la prima tappa prevista ad Agnone e fa sapere di avere intenzione di comprare una casa in- riprende il suo tour da Larino e da Casacalenda.video 1517786Qui in questa piccola località dove l"intero Paese scende in piazza per lui si esibisce suonando ilcon un gruppo locale - per poi ...