Regionali Fvg | la Lega punta al terzo governatore del Nord Per guadagnare peso nella

(Di venerdì 20 aprile 2018) Nel segno della. Si va a votare in Friuli Venezia Giulia per cercare il successore della dem Debora Serracchiani, ma a tirare i fili di una partita dall’esito che appare scontato è il partito di Matteo Salvini. Che nonsolo a ottenere ildel, dopo quelli di Lombardia e Veneto, e non gioca tanto contro il centrosinistra quanto contro i Cinque stelle in chiave di governo nazionale e contro l’alleato Silvio Berlusconi,prospettiva di mangiarsi Forza Italia. Adesso si capisce perché, dopo i risultati delle politiche di marzo, Salvini ha preteso dagli alleati un candidato leghista, individuato in Massimiliano Fedriga, parlamentare di lungo corso, a costo di lasciare agli azzurri la presidenza del Senato. In pochi giorni sono stati sacrificati sull’altare dell’alleanza prima Riccardo Riccardi, quindi Renzo Tondo, già presidente ...