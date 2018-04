Regionali | 4 candidati corrono per presidenza | ma la sfida sarà tra il M5s e il

Regionali in Molise - 4 candidati corrono per la presidenza : ma la sfida sarà tra M5s e centrodestra : Chi è Donato Toma, candidato del centrodestra - Donato Toma, 60 anni, è docente di economia presso l'Università del Molise e presidente dell'Ordine dei commercialisti. Il candidato del centro-destra ...

Elezioni Regionali Friuli 2018 : data - come si vota e candidati Video : Nella giornata di domenica 22 aprile 2018, si svolgeranno le Elezioni regionali in Molise [Video]. A distanza di una settimana si andra' alle urne anche in Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento elettorale è fissato per domenica 29 aprile 2018, quando in 19 comuni della Regione ci saranno anche le Elezioni amministrative per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Tra le citta' di rilievo spicchera' Udine. Quest’oggi, andremo a focalizzare la ...