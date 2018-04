Real Madrid-Juventus | incredibile retroscena | “ecco cosa è successo all’intervallo”

Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : il Barcellona è a un passo dal titolo : La Real Sociedad sorride e fa lo stesso il Barcellona. All'Anoeta finisce 3-0 contro l'Atletico Madrid: i padroni di casa trovano la vittoria grazie a un gol di José e alla doppietta di Juanmi. E' un ...

Simeone dice adios ai sogni rimonta : Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : SAN SEBASTIAN , SPAGNA, - Crollo inaspettato per l' Atletico Madrid , che incassa tre reti ad Anoeta e rinuncia definitivamente ai sogni di remontada sul Barca . A questo punto, infatti, ai catalani, ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Real Madrid - il Bernabeu non è più un 'fortino' : solo 14 vittorie su 26 partite stagionali : davvero difficile interpretare la stagione del Real Madrid. Iniziata con la schiacciante vittoria sul Barcellona in Supercoppa e con alle spalle il trionfo della seconda Champions consecutiva, il ...

Probabili formazioni Real Sociedad – Atletico Madrid - 33^ Giornata Liga 19-4-18 : Nell’ultimo tranche del turno infrasettimanale della 33^ Giornata di Liga, l’Atletico Madrid sarà protagonista all’Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il pareggio del Barcellona a Vigo, potrebbe riaprire in qualche modo la lotta per il titolo, anche se è più fattibile un rinvio della festa blaugrana, piuttosto che una Reale rimonta. Il vero obiettivo della formazione di Simeone, oltre a consolidare il ...

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA si impone nel primo derby - il Real Madrid crolla in gara-1 contro il Panathinaikos : Con le due partite inaugurali si è aperto il primo turno dei playoff dell’Eurolega 2017-2018. Otto squadre rimaste a contendersi prima l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa e successivamente il trono del Vecchio Continente. Molto equilibrato il primo match di giornata: il CSKA Mosca, che viene da un’ottima stagione regolare, ha dovuto lottare fino alla fine per imporsi sul Khimki nel derby della capitale ...

Juventus - il 4 agosto la rivincita con il Real Madrid nell'International Cup : TORINO - La Juventus ritroverà il Real Madrid quest'estate negli States, all'International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i ...

Bayern Monaco - Vidal si opera : stagione finita - addio Real Madrid : Finisce anzitempo la stagione di Arturo Vidal operato ieri al ginocchio. Lo fa sapere il Bayern Monaco in un tweet in cui fa gli auguri al suo giocatore. 'Riprenditi presto, kingarturo23. Vidal ha ...

Champions Cup - la Roma sfiderà Tottenham - Barcellona e Real Madrid : Milioni di tifosi da tutto il mondo hanno seguito con trasporto in TV le nostre sfide due con il Barcellona in Champions League ed è bello poter dare ai nostri fan in America un'altra possibilità di ...

Shade e la sua Juve : "Sconfitta col Real Madrid fa male. Mercato? Mi fido di Marotta" : Shade appartiene infatti alla Nazionale Hip Hop, che sfiderà tra le altre una rappresentativa della Gazzetta dello Sport . Sull'evento benefico spiega: "E' un'iniziativa con cui raccogliamo dei fondi ...

Probabili formazioni Real Madrid – Athletic Bilbao - 33^ Giornata Liga 18-4-18 : Al Santiago Bernabeu, il Real Madrid vuole continuare a sperare nel secondo posto, ospitando un Athletic Bilbao, autore di una stagione deludente in campionato. I blancos hanno vinto, con qualche sofferenza di troppo, a Malaga per 2-1, sul campo dell’ultima in classifica. Gli uomini di Zidane torneranno nel proprio stadio, esattamente 7 giorni dopo l’incredibile partita contro la Juve di Allegri, dove ha passato il turno ...

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘Tiki Taka’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Real Madrid-Juventus - l’accusa shock : “ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo” : Real Madrid-Juventus, accuse contro Cristiano Ronaldo. Non si placano le polemiche dopo la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ecco le parole da parte dell’ex arbitro Paolo Casarin come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Le squadre italiane sono state le più penalizzate. Il problema però è generale: c’è una mediocrità arbitrale a livello europeo. Oliver si è dimostrato non all’altezza, restando in ...