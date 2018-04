Rai2 | “la domenica sportiva” | puntata dedicata al big match Juventus-Napoli

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018)22 aprile sarà la notte dello scontro diretto, la sfida che vale lo scudetto, a cinque giornate dal termine del campionato. Per questo motivo lanumero 3212 de “Lasportiva”, in onda alle 23.00 in diretta su, sarà quasi monografica, con collegamenti post gara dalle due città, le voci dei protagonisti in diretta dalloStadium, le reazioni a caldo delle due tifoserie, e la particolare visione della partita al Facchetti Football Club. Doppia locatione anche per l’analisi della partita: dalloStadium saranno collegati Marco Civoli e Gianni De Biasi, mentre in studio a Milano, con Giorgia Cardinaletti e Riccardo Cucchi ci saranno Eraldo Pecci e Marco Tardelli. Prima della partita, invece, la diretta Facebook, dalle 20.20 alle 20.40, per tutte le anticipazioni. Non mancheranno la rubrica “Scusi ...