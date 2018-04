Punto e a capo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 marzo : Il capo politico del Movimento non vuole rimanere incollato all’unica strada per ora percorribile (l’accordo con il Carroccio) e prova a tenere il Punto in attesa di poter (forse) allargare l’orizzonte : Contromossa Di Maio dà lo stop a Salvini “Io premier, parlo con tutti” La linea – Il capo dei 5Stelle rivendica per sé Palazzo Chigi: “Conta la volontà popolare”. E annuncia nuovi incontri con gli altri partiti prima delle consultazioni al Quirinale di Luca De Carolis Le vergini violate di Marco Travaglio Siccome il Fatto, secondo alcuni buontemponi, sarebbe l’organo dei 5Stelle, è stato l’unico Quotidiano a infischiarsene del ...