Proseguono i lavori dell' Area Vasta tarantina

Proseguono i lavori sul film di The Division : il regista sarà lo stesso di Deadpool 2 : Ubisoft aveva annunciato qualche anno fa la forte volontà di portare sul grande schermo The Division, ma col passare dei mesi e degli anni il progetto è lentamente scomparso dai radar e sullo stato dei lavori trapelano raramente nuove informazioni. L'ultima di queste spunta oggi in rete riportata da Eurogamer.net, e riguarda il regista che si occuperà della pellicola.Stando a quanto afferma Variety, David Leitch, che ha appena finito di girare ...

Montesilvano : via Maresca - Proseguono speditamente i lavori di ammodernamento : Montesilvano: via Maresca, proseguono speditamente i lavori di ammodernamento Approfondimenti 500.000 euro per la riqualificazione di via Maresca, area strategica a Montesilvano 7 settembre 2017 Via ...

Terremoto Centro Italia - Proseguono i lavori per la realizzazione delle “casette” : il punto della situazione : Ad oggi sono stati completati i lavori in 161 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.946 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 42 comuni. A queste si aggiungono 499 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione; sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.445 Sae, pari al 94% del quantitativo ordinato. In particolare sono 1.300 le casette consegnate nelle ...

Metro C : Meleo-Stefàno - Proseguono lavori. Partite “talpe” verso Amba Aradam : proseguono i lavori per la realizzazione della Metro C. Martedì l’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo e il presidente della Commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno hanno fatto un sopralluogo nel cantiere di via Sannio. Da lì sono Partite le TBM (Tunnel boring machine), le cosiddette “talpe meccaniche” che scaveranno, lungo la tratta T3, il tunnel […]

Terremoto Centro Italia : Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Ad oggi sono stati completati i lavori in 152 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.786 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 41 comuni. In particolare sono 1.227 le casette consegnate nelle Marche, 749 nel Lazio, 641 in Umbria e 169 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 54 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.846 le Sae ordinate per i 50 comuni che ne hanno fatto richiesta, ...

Terremoto Centro Italia : Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 2.661 casette : Ad oggi sono stati completati i lavori in 144 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.661 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 40 comuni. In particolare sono 1.173 le casette consegnate nelle Marche, 738 nel Lazio, 581 in Umbria e 169 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 62 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.846 le Sae ordinate per i 49 comuni che ne hanno fatto richiesta, ...