Prof umiliato a Lucca | «Inginocchiati e mettimi 6» | sei studenti indagati per il video

Indagati i tre alunni di Lucca che hanno aggredito e umiliato il Professore in classe : Sono tre gli studenti, tutti minorenni, di una classe dell'Itc Carrara di Lucca, finiti nel registro degli Indagati dopo la registrazione e la diffusione sui social del video in cui uno di loro offende e minaccia pesantemente un professore. "Prof non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare. Mi metta sei, lei non ha capito nulla, chi è che comanda? chi è che comanda? In ginocchio!", dice uno dei tre 'bulli' della classe dopo ...

