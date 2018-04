Prof aggredito in classe | il consiglio di classe | ' Bocciamo i 5 bulli'

Indagati i tre alunni di Lucca che hanno aggredito e umiliato il Professore in classe : Sono tre gli studenti, tutti minorenni, di una classe dell'Itc Carrara di Lucca, finiti nel registro degli Indagati dopo la registrazione e la diffusione sui social del video in cui uno di loro offende e minaccia pesantemente un professore. "Prof non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare. Mi metta sei, lei non ha capito nulla, chi è che comanda? chi è che comanda? In ginocchio!", dice uno dei tre 'bulli' della classe dopo ...

Prof rimprovera alunno - aggredito da genitori : Un insegnante sarebbe stato aggredito dai genitori di un alunno in un istituto tecnico torinese . La sua colpa? Aver rimproverato lo studente per un ritardo. A denunciarlo in una nota la Cub Scuola. ''...

Professore aggredito a scuola dopo la punizione a uno studente arrivato in ritardo : aggredito a pugni e calci sulla scalinata della scuola. È successo a un Professore questa mattina all'istituto commerciale Russel-Moro di Torino. A malmenarlo due amici del padre, accorsi con il ...

Palermo : Prof aggredito da papà alunna - Lagalla 'Atto inammissibile' : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - "Esprimo la più sincera solidarietà del governo e mia personale al docente oggetto di una così violenta ed inammissibile aggressione". Lo afferma l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla commentano l'aggressione subita da un professore dell'Istituto Abba Ali

Un Professore dell'istituto Abba-Alinghieri di Palermo è stato aggredito dal padre di un'alunna : Un nuovo grave episodio di violenza ai danni di un professore. È accaduto all'istituto Abba-Alinghieri di Palermo, nella zona di via Ammiraglio Rizzo. Il docente, di 50 anni, è stato bloccato dal padre di un'alunna che l'ha aggredito provocandogli un'emorragia cerebrale. A ricostruire l'episodio è Palermo Today:Sembrerebbe che il docente abbia ripreso un'alunna che frequenta la terza media per alcuni suoi comportamenti ...

"Se ti incontro - ti stendo" - preside aggredito dal marito di una Prof : "Mi ha bloccato, dato uno schiaffo e tenuto fermo mentre mi insultava" e, prima di andarsene, ha detto: " Prega Dio che non ti incontri , perché sennò ti stendo". Così un dirigente scolastico di ...

Scuola : Donazzan - revocare patria potestà a genitori che hanno aggredito Prof : Treviso, 27 feb. (AdnKronos) - “Quei genitori non hanno nessun titolo per educare un figlio e, nel bene del figlio, andrebbe loro tolta la patria potestà. Ho scritto al sindaco di Treviso, comune nel quale la famiglia risiede, perché attivi i servizi sociali e il Tribunale dei minori al fine di allo

Prof rimprovera ragazzo - aggredito dal padre : 'L'avrei pestato. Niente scuse - sono un Rom' : PAESE , TREVISO, - ' Avrei pestato quel Professore . Poco ma sicuro. L'avrei pestato. Ho fatto vedere a mio figlio che ha un padre che per lui fa di tutto'. A parlare è David, il genitore che lo ...

Foggia - Prof aggredito dal padre di uno studente : sit-in di solidarietà di docenti e genitori : Circa 500 persone hanno manifestato sfilando in corteo a Foggia. La protesta pacifica dopo la grave aggressione di cui è stato vittima il vicepreside della...

Treviso - Prof aggredito : 'Sono stato lasciato solo' - : Giuseppe Falsone, insegnante delle scuole medie, è stato al centro di un episodio di violenza avvenuto lo scorso 23 dicembre. Sul caso sono aperte due indagini, ma l'uomo si è rivolto direttamente al ...

Prof di Treviso aggredito : «Botte dal papà di un alunno - ma solo io sono stato punito» : Procedimento disciplinare per il Professore: “Non ho usato violenza contro quel ragazzo, ho scritto al ministro”

FOGGIA - VICEPRESIDE AGGREDITO/ Arresti domiciliari per il genitore che picchiò il Prof : figlio torna in classe : FOGGIA, arrestato il genitore per aver AGGREDITO e picchiato il VICEPRESIDE della scuola Media Murialdo. domiciliari per Domenico Carella considerato pericoloso, "sono pentito"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:20:00 GMT)