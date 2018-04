Processo Stato-mafia | condannati Mori | Dell' Utri e De Donno

Sentenza Trattativa Stato-Mafia : assolto Mancino - condannati Mori e Dell’Utri/ Processo : 28 anni a Bagarella : Sentenza sul Processo Trattativa Stato-Mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la Sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:16:00 GMT)

Trattativa Stato-mafia - dopo 5 anni di Processo arriva la sentenza - : Più di 200 udienze e altrettanti testimoni. Boss, politici e carabinieri accusati di aver intavolato un dialogo tra la mafia e le istituzioni. È attesa per le 16 la sentenza nell'aula bunker del ...

Processo caserma Campomizzi - condannati per truffa allo Stato imprenditori aquilani : L'Aquila - Dopo alcune ore in camera di consiglio, solo nella notte si è arrivati a sentenza, nell'ambito del Processo sulla ristrutturazione post sisma dei locali della caserma Campomizzi, su presunti favoritismi nell'assegnazione dell'appalto, di 11 milioni di euro. Il tribunale dell’Aquila ha condannato con l’accusa di truffa ai danni dello Stato l’imprenditore aquilano Enzo Romano Marinelli alla pena di 2 anni di ...

Trattativa - i giudici in camera di consiglio. Storia del Processo sul patto tra Stato e mafia : tra accuse - polemiche e misteri : L’hanno definito il processo in cui Stato ha messo sul banco degli imputati se stesso. Adesso dovrà decidere se assolversi o meno. Sono entrati in camera di consiglio i giudici della corte d’Assise di Palermo che celebrano il processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Un dibattimento comin ciato quasi cinque anni fa, con più di duecento udienze, decine e decine di testimoni, 88 anni di carcere chiesti ...

Caso Cucchi - Processo ai cinque carabinieri : "Modificate le note sullo stato di salute" : Due militari ascoltati come testimoni nel processo per la morte del geometra romano deceduto all'ospedale Pertini il 22 ottobre del 2009 sei giorni dopo essere...

Trattativa Stato – mafia - Processo finito : boss - politici e carabinieri verso la sentenza : Dopo oltre 200 udienze si è concluso il processo sulla presunta Trattativa tra Stato e mafia per porre fine alla stagione delle stragi. Sul banco degli imputati boss mafiosi, ex politici e alti ufficiali dei carabinieri.Continua a leggere

A Palermo cala il sipario sul Processo Stato-mafia : Trattativa Stato-mafia, ultimo atto. Calerà in settimana il sipario sul processo dei processi della procura di Palermo, quello su cui una certa antimafia si gioca tutto.I giudici sono entrati ieri in camera di consiglio, la sentenza arriverà in settimana. E comunque vada, si chiude un'era. L'era delle istituzioni alla sbarra accanto ai boss, la peculiarità di questo processo cominciato cinque anni fa. L'era dello scontro frontale tra i pm e le ...

Processo Stato-Mafia : attesa per la sentenza : I giudici della corte d'Assise di Palermo da oggi riuniti in camera di consiglio per la decisione finale. Appello dell'ex ministro dell'Interno Mancino: 'Ho sempre combattuto la mafia' -