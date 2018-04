Pro Roma | Ligori | «Puntiamo a vincere le ultime sei»

Champions League - Ancelotti e la 'Profezia' su Roma-Liverpool : 'La rivincita arriverà' : Era il 2007 e Carlo Ancelotti aveva appena consumato la propria vendetta sportiva nei confronti del Liverpool che due anni prima aveva conquistato la Champions League nell'incredibile notte di ...

RISCHIO SALMONELLA - SALAME RITIRATO DAL MERCATO/ Listeria nella spianata romana : cosa Provoca il batterio? : RISCHIO SALMOnella, SALAME RITIRATO dal MERCATO: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Roma - dalla Prossima stagione torna lo sponsor sulla maglia : sarà Turkish Airlines : Adesso forse ci siamo. La Roma si appresta a chiudere l'accordo per il nuovo sponsor sulla maglia: a meno di colpi di scena, dalla prossima stagione ci sarà il logo della Turkish Airlines sulla parte ...

ProBABILI FORMAZIONI / Spal Roma : riposo per Dzeko? Diretta tv - orario e ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Roma: Diretta tv e le ultime notizie sugli 11 presenti domani al Mazza per la 34^ giornata di Serie A. Manolas e Perotti ancora in dubbio?.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:58:00 GMT)

Roma - stuprò come "randagio in strada" ma i giudici gli scontano la pena : Stuprata e con una gravidanza da interrompere, frutto della violenza carnale e "animalesca" di un bengalese. E come se non bastasse, la studentessa finlandese - aggredita e violentata a Roma nel settembre di scorso - ha dovuto assistere allo sconto di pena da parte dei giudici al suo carnefice.La sentenza e il racconto di quella notteQuattro anni e quattro mesi di carcere a Khann Saddam per violenza sessuale aggravata. Sentenza che come spiega ...

Probabili formazioni / Spal Roma : turnover in mediana. Diretta tv - orario e ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Spal Roma: Diretta tv e le ultime notizie sugli 11 presenti domani al Mazza per la 34^ giornata di Serie A. Manolas e Perotti ancora in dubbio?.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:49:00 GMT)

Probabili formazioni / Spal Roma : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A 34^ giornata) : Probabili formazioni Spal Roma: diretta tv e le ultime notizie sugli 11 presenti domani al Mazza per la 34^ giornata di Serie A. Manolas e Perotti ancora in dubbio?.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:29:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni 20 aprile 2018 : Beatriz Propone ad Aquilino una fuga romantica : La Dos Casas vuole fare un viaggio con l'impresario. Hernando non intende accettare il prestito di Nicolas.

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il calendario e le date. Il Programma e come vederli in tv : È iniziata la stagione sul rosso del Tennis. Il culmine sarà il Roland Garros ma l’ultima grande tappa prima dello Slam francese sarà rappresentata dagli Internazionali d’Italia di Roma. Il Foro Italico è pronto anche quest’anno ad accogliere i migliori Tennisti del mondo, tutti a caccia del campione in carica, il tedesco Alexander Zverev che un anno fa vinse il suo primo titolo Masters 1000 battendo in finale Novak ...

Roma - Processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Processo Spada - Raggi in tribunale con Federica Angeli : Roma non ha paura : Le parole della sindaca: "Qui per lanciare un messaggio forte e duro cotnro la malavita. Le istituzioni non devono lasciare soli i cittadini"

VOLLEY / Bunge Romagna in Volley e Olimpia Master Cmc nuovi campioni Provinciali Under 18 : La cronaca delle due partite La Bunge si è imposta sull'InVolley per 3-0 , 25-15, 25-23, 25-13, in una finale equilibrata solo nel secondo set, quando l'InVolley è riuscita con una bella partenza a ...

Pagelle / Roma Genoa (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Di Francesco più che Promosso (Serie A) : Pagelle Roma Genoa (2-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I migliori e i peggiori elementi visti in campo ieri all'Olimpico.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:07:00 GMT)

SPAL-Roma : Probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La gara sarà inoltre visibile in streaming rispettivamente su Sky Go e Premium Play: disponibile su pc, tablet e smartphone. probabili formazioni Semplici potrebbe confermare in larga parte la ...