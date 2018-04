Prince | 2 anni senza | l' emozionante originale di Nothing compares 2U

«Nessun responsabile per la morte di Prince» - dopo due anni si chiude l'indagine per mancanza di prove : Non ha nessun responsabile la morte di Prince . dopo due anni si sono chiuse le indagini sul suo decesso che aveva destato diversi sospetti. Il cantante era stato trovato senza vita a Minneapolis il ...

Moby Prince - la verità dopo 27 anni. I pezzi mancanti? I viaggi della petroliera e le colpe degli alti ufficiali della Marina : E’ finito il tempo delle risposte a brandelli, delle ricostruzioni a pezzi, degli scenari con un colpo di luce accanto a una zona d’ombra, delle sentenze con i buchi. Dei silenzi, dei falsi, dell’omertà. Per la prima volta dal 1991 a Livorno il 10 aprile non è solo il giorno per ricordare. Per la prima volta il quadro del disastro del Moby Prince ritrova molti tasselli al proprio posto. “Elementi che forse nessuno ha ...