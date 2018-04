Primo maggio | i sindacati | al centro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

'Wanted Primo Maggio' - i finalisti al Mumble Rumble : Cinque formazioni in gara, domani alle 20, per aggiudicarsi il pass per la finalissima di Torino. Ci sono anche i salernitani Cosmorama, che dopo due anni di intensa lavorazione e la partecipazione al ...

La Fortezza degli Artigiani - dal 21 aprile al Primo maggio in mostra le eccellenze italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

Concertone Primo maggio su Rai 3 : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori : Una coppia del tutto inedita condurrà il Concertone del Primo Maggio a Roma, in diretta piazza San Giovanni su Rai 3: Ambra Angiolini e Lodo Guenzi , la voce degli Stato Sociale (la notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero). Lei, sempre più lanciata sul fronte televisivo, è reduce dal non troppo brillante esperimento di Cyrano al fianco di Massimo Gramellini. Lui, rivelazione del Festival di Sanremo con il tormentone Una ...

Lavoro nei festivi a Genova - grande distribuzione divisa : Coop e Basko chiusi il Primo maggio : Dopo la protesta dei sindacati per il 25 aprile e il 1° maggio lavorativi, la grande distribuzione risponde con aperture in ordine sparso

Al lavoro il 25 Aprile e il Primo maggio : sindacati divisi tra sciopero e astensione : Disertare il lavoro nelle catene della grande distribuzione o negli esercizi commerciali nei giorni festivi: Cgil e Cisl e Uil la vedono diversamente su come dire no ai turni

L’internazionale dei fattorini europei verso lo sciopero del Primo maggio : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il prossimo appuntamento sarà il primo maggio. Quando i sindacati autonomi dei fattorini di Bologna, Torino e Milano organizzeranno manifestazioni nelle tre città per rivendicare più tutele e diritti per i lavoratori delle piattaforme di consegne a domicilio. Da Deliveroo a Glovo, da Foodora a Uber Eats, giusto per citare le più grandi. Le iniziative si inquadrano in quello che si ...