Prime libere a Marquez | Rossi secondo

Gp Austin - è subito Marquez contro Rossi : nelle Prime libere Marc precede Vale : Marc Marquez è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp delle Americhe ad Austin, in Texas, nella classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda ha girato in 2'05'530 precedendo le ...

MotoGp Usa : Marquez è il più veloce di tutti nelle Prime libere - Rossi 2° : AUSTIN - Marc Marquez è subito un fulmine nelle prove sul circuito che lo ha visto sempre trionfare negli ultimi 5 anni. Ad Austin, in Texas, nelle prime prove libere lo spagnolo è stato più veloce di ...

Superbike - Round Olanda 2018 : risultato e classifica prove libere. Michael van der Mark chiude davanti a Melandri dopo le Prime tre sessioni - quarto Rea : L’olandese Michael van der Mark (Yamaha) conclude con il miglior tempo le prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda della Superbike che si corre ad Assen. Il portacolori del team Pata Yamaha ha fatto segnare il record nella FP3 con il tempo di 1:35.156, lasciando Marco Melandri (Ducati) a 243 millesimi. Anche il ravennate è stato in grado di piazzare il suo miglior crono nel terzo ed ultimo turno di giornata, trascinando ...

F1 Cina - Prime libere : 1° Hamilton - Raikkonen 2° e Vettel 6° : SHANGHAI -Lewis Hamilton nelle prime libere del Gran Premio della Cina parte subito forte. L'inglese vola subito in testa nella tabella dei tempi con 1'33'999. Alle sue spalle si piazza il finlandese ...

F1 Cina - Prime libere : Hamilton padrone - Raikkonen 2° - Vettel 6° : SHANGHAI -Parte subito forte Lewis Hamilton nelle prime libere del Gran Premio della Cina. L'inglese vola subito in testa nella tabella dei tempi con 1'33'999. Alle sue spalle si piazza il finlandese ...

Gp Cina - Hamilton più veloce nelle Prime libere : Dietro al campione del mondo in carica il finlandese Kimi Raikkonen con il crono di 1'34 358 …

F1 Cina - Prime libere : primo Hamilton - Raikkonen 2° e Vettel 6° : SHANGHAI -Lewis Hamilton nelle prime libere del Gran Premio della Cina parte subito forte. L'inglese vola subito in testa nella tabella dei tempi con 1'33'999. Alle sue spalle si piazza il finlandese ...

Hamilton domina la scena delle Prime libere con le soft - Raikkonen secondo : E' Lewis Hamilton , Mercedes, il pilota più veloce delle prove libere 1 del GP della Cina , terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico, campione del mondo in carica, ha ottenuto il best time odierno in 1'33999 impressionando per la velocità con gomme soft.

Gp d'Argentina - le Prime libere sono di Pedrosa. Rossi settimo : Quarto tempo per il francese Johann Zarco , Yamaha Tech 3, davanti all'australiano Jack Miller , Ducati Pramac, e al campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez. Valentino ...

Gp del Bahrain - Ricciardo sfreccia nelle Prime libere : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1'212, seguito dalla Haas di Romain Grosjean, +1'456.

MotoGP - GP Argentina 2018 : Daniel Pedrosa sfreccia nelle Prime prove libere. I big si nascondono - 7° Valentino Rossi : C’è il graffio di Daniel Pedrosa (Honda) nelle prime prove libere della MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. In ombra per tutta la sessione, lo spagnolo ha montato la gomma da tempo nel finale, stampando un ottimo 1’40″303, appena 42 centesimi meglio del britannico Cal Crutchlow, a conferma dell’ottimo feeling della Honda con il circuito sud-americano. Brillante terza piazza per Andrea Iannone, a lungo ...

Gp del Bahrain - Ricciardo sfreccia nelle Prime libere : È la Red Bull di Daniel Ricciardo la più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno che si correrà domenica sul circuito di ...

F1 - Gp Bahrain : Prime libere a Ricciardo - Raikkonen terzo davanti a Vettel : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton , 1'32''272, , alle sue spalle Grosjean , Haas, , Gasly , Toro Rosso, , Sainz , Renault, , Magnussen , Haas, e Hulkenberg ,...

F1 Bahrain - Ricciardo il più veloce nelle Prime libere - 3° Raikkonen e 4° Vettel : Solamente quinta l'altra Stella d'Argento del Campione del Mondo Lewis Hamilton. GRUPPO Ancora una bella prestazione per la Haas con il francese Romain Grosjean che si piazza in sesta posizione, ...