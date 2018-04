Presta giuramento col pupazzo di un dinosauro | sergente licenziata

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) Negli Stati Uniti, precisamente in Tennessee, un colonnello della Guardia Nazionale è stato degradato e poi mandato in pensione per aver permesso a un sottufficiale direin modo irrispettoso, tenendo in mano ildi un, durante la sua cerimonia di ri-arruolamento.Nei giorni scorsi, il video delè stato condiviso su Facebook, sulla pagina dell'Air Force Forum, e ha creato disagio e indignazione. Diverse le persone che ritengono tale comportamento una grave mancanza di rispetto verso la sacralità delmilitare. Nel video, infatti, si vede ilmaggiore Robin Brown che, ripetendo le frasi suggeritegli dal colonnello Terry M. Haston,. Ma sulla mano della donna spunta undi, che sembra parlare al posto del.Come conseguenza del comportamento, il colonnello è stato degradato al grado di ...