Ponti di primavera | Assoturismo Confesercenti | previste 4 | 3 milioni di presenze

Meteo 25 aprile e 1 maggio - arriva “Apollo”. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare per i festivi di primavera - Ponti compresi. Qualcuno sorride - qualcuno no… : Finalmente si inizia a intravedere l’alta pressione. Nel corso dei prossimi giorni di aprile un campo anticiclonico che gli esperti del Meteo .it hanno chiamato Apollo (come il Dio del Sole), posizionato su tutta l’Africa settentrionale, inizierà a muoversi verso l’Europa. Un lembo di esso dal Marocco salirà verso la Penisola iberica e raggiungerà presto la Francia e la Germania, un altro lembo salirà dalla Libia verso la ...

20 idee per partire per i Ponti di primavera 2018 : 25 aprile di mercoledì, primo maggio di martedì e poi c’è il 2 giugno che sì, è sabato, ma è pur sempre una festa. Sono perfetti per partire quest’anno i ponti di primavera: per organizzare una gita fuori porta, un weekend o magari un lungo viaggio in mete sconosciute prendendo qualche giorno di ferie in più. LEGGI ANCHELe mete da scoprire nel 2018 secondo i grandi viaggiatori Nella gallery sopra trovate 20 idee tra nuove ...