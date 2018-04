Ponte di primavera | è boom di partenze

Blastingnews

(Di venerdì 20 aprile 2018) Complice il bel tempo ed i primi ponti dialle porte, sono molti gli italiani che ne approfitteranno per fare la prima gita fuori porta. Secondo quanto riportato dalla Federalberghi in tutti gli hotel d'Italia da Nord a Sud, passando per il Centro, le camere prenotate sono già tantissime. Che queste prime festività siano davvero una proiezione di come si muoveranno gli italiani durante le vacanze estive? Sembra proprio di sì. Il giorno di festa per il 25 aprile ed il primo maggio apriranno le danze per ciò che sarà la stagione turistica 2018. Addirittura per alcuni ci sarà undal 25 aprile al primo maggio. Non resta che vedere a questo punto come e dove si muoveranno gli italiani. Le mete principali scelte per questi giorni di festa sono le città di mare, complice anche le temperature al di sopra della media che hanno aumentato la voglia della prima tintarella. Non sono ...