Polizia arresta banda rapina a caveau

Alleanza criminalità-'ndrangheta per l'assalto al caveau - la Polizia arresta il 'commando' : E' stata denominata 'Keleos' l'operazione della polizia che ha portato all'arrestato dei responsabili della clamorosa rapina, avvenuta nel dicembre 2016 , al caveau dell'istituto di vigilanza '...

Alleanza criminalità-'ndrangheta per l'assalto al caveau - la Polizia arresta il 'commando' : Il colpo avvenuto nel 2016 presso l'istituto di vigilanza "Sicurtransport" di Catanzaro fruttò oltre 8 milioni di euro. Una parte del bottino è andata alle...

Perugia - arrestato dalla Polizia tunisino ricercato : deve scontare due anni e due mesi di reclusione : Perugia I poliziotti della Volante lo hanno rintracciato in occasione di controlli in una struttura di ospitalità ove aveva trovato sistemazione. Dagli accertamenti sullo straniero, un tunisino dell'...

Condivide questa foto su WhatsApp e viene arrestato : così la Polizia è risalita a lui : E' bastata la fotografia di una mano e con una nuova tecnica di analisi i tecnici della polizia inglese sono riusciti a sgominare una banda di spacciatori. Come racconta la Bbc, i tecnici hanno analizzato le impronte a partire...

Starbucks in imbarazzo - il locale chiama la Polizia e fa arrestare due uomini che non ordinano e chiedono di usare il bagno : In uno Starbucks di Filadelfia, il gestore chiama la polizia dopo che due uomini avevano preso posto nel locale senza ordinare nulla. Ma c’è dell’altro. I due, infatti, avevano chiesto di poter utilizzare il bagno. E siccome l’utilizzo viene loro negato perché sarebbe riservato ai clienti, i due decidono di aspettare un amico. Intervenuti su sollecito del gestore del locale, gli agenti hanno arrestato i due ragazzi tra gli ...

La Polizia francese ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 : I giornali francesi dicono che questa settimana la polizia ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian dell’ottobre 2016 a Parigi. Già dieci persone sono state arrestate e incriminate per aver preso parte alla rapina, durante la quale The post La polizia francese ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 appeared first on Il Post.

Inseguito dalla Polizia - scappa e si 'rifugia' dai carabinieri : arrestato : Intorno alle ore 16 di ieri, martedì 10 aprile, è giunta alla Polizia una segnalazione riguardante la presenza di una persona sospetta lungo i binari della stazione ferroviaria di Modena. L'uomo appariva non in...

Roma : scippatore si da a fuga ma sbatte contro moto Polizia. Arrestato : 7 giorni di prognosi per agente ferito a seguito dello schianto Roma – La Polizia di Stato del commissariato in zona San Giovanni sono riusciti a risalire all’autore di numerosi scippi messi a segno negli ultimi mesi. Gli accertamenti fatti, le descrizioni acquisite e il tipo di scooter utilizzato, tenendo conto del particolare del fanalino posteriore infranto, hanno permesso agli agenti di individuare un uomo. Corrispondente alle ...

Calcio : Polizia - arrestati 54 ultras nel 2017 : Nel 2017, le ‘Squadre tifoserie’ della Digos hanno arrestato 54 supporter, denunciandone 1.490. Numerosi sono stati inoltre i sequestri di materiale pericoloso, tra cui coltelli, spranghe, tirapugni, taglierini, bulloni, bombe carta, petardi e altro. Questi i dati della polizia di Stato che diffonde in occasione del 166° anniversario della Fondazione, dal tema celebrativo ‘Esserci sempre’. (AdnKronos) L'articolo Calcio: ...

Sardegna : spacciavano cocaina nelle scuole - 2 giovani arrestati dalla Polizia : cocaina (tanta), ma anche hashish e marijuana che – secondo quanto accertato dalla Polizia – i due spacciavano in particolare nelle scuole e a giovanissimi, anche minorenni. Come il 17enne che avrebbe acquistato da loro la “coca” e – dopo averne abusato – era stato ricoverato per overdose, prima all’ospedale di Nuoro e poi in quello di Olbia. Giovanni Battista Sireni (per gli amici Gianni), olbiese di 19 anni, ufficialmente disoccupato e Asab ...

Roma - nascondevano eroina nei barattoli di crema al cioccolato : quattro pusher arrestati dalla Polizia : Nelle immagini della polizia i pacchetti di eroina occultati dentro ai barattoli di crema al cioccolato in un appartamento al Casilino a Roma. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione per una lite tra donne e aver visto quattro coinquiline, originarie del Gambia, discutere animatamente cercando di appropriarsi di una busta in plastica, con all’interno barattoli in vetro pieni di crema di nocciole; a terra ...

Brasile - l'ex presidente Lula da Silva si deve consegnare oggi alla Polizia per essere arrestato : Lula nella notte si è recato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Paulo, dove si sono raccolti migliaia di sostenitori dell'ex leader sindacale. Ancora non è chiaro quindi se e quando Lula si costituirà alla polizia federale di Curitib

Hervé Falciani arrestato dalla Polizia a Madrid : Hervé Falciani, l’ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migliaia di presunti evasori fiscali, la famosa “lista Falciani”, è stato arrestato oggi a Madrid dalla polizia spagnola che ha applicato l’ordine d’arresto emesso dalla Svizzera dove è stato condannato per spionaggio economico. ...