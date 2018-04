lombardiainfesta

: Il 25 aprile appuntamento a Pizzighettone Fantasy: - leggende : Il 25 aprile appuntamento a Pizzighettone Fantasy: - elvioravasio : Via alla prima edizione di Pizzighettone Fantasy - panesalamina : Soncino Fantasy a Pizzighettone -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Animazione per bambini Oltre ad assistere ai diversi spettacoli in programma, tutti i Bambini potranno anche partecipare alla Manifestazione. Saranno vestiti con abiti a tema e potranno, anche per un ...