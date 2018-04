huffingtonpost

: Piantare Ogm in Italia non è reato - MPenikas : Piantare Ogm in Italia non è reato - HuffPostItalia : Piantare Ogm in Italia non è reato -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Là dove la politica non costruisce, le corti intervengono. È il caso di Giorgio Fidenato, l'agricoltore friulano pioniere del mais OGM in, che il 19 aprile è stato assolto per la quarta volta per aver piantato semi geneticamente modificati nel 2015 a Colloredo di Monte Albano.Il Tribunale di Udine aveva tergiversato in attesa che la Corte di Giustizia europea si pronunciasse sul ricorso di Fidenato stesso contro l'irragionevolezza del "principio di precauzione" sulla pericolosità delle semine di mais Ogm, ma dal settembre scorso, tutte le sentenze sulla semina Ogm son state tutte a favore degli agricoltori friulani.Il Tribunale di Udine conferma quindi quanto ribadito dalla Corte dell'UE secondo la quale l'non ha concreti motivi di emergenza per imporre il divieto di coltivazione. A febbraio una meta-analisi delle università di Pisa, che ...