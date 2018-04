Perin | “sogno di giocare la Champions”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) “la Champions League è l’ambizione di ogni giocatore. Un sogno che ho sin da quando ero piccolo, vedremo se in futuro avrò l’opportunità di poterlo fare”. E’ un Mattiasincero quello che, a margine dell’evento di beneficenza “Insuperabili”, non nasconde un futuro lontano dal Genoa. “Ma al momento sono focalizzato sul Genoa e su quello che faremo in queste ultime giornate, poi vedremo quello che succederà”. Lo stesso portiere rossoblù, assieme al compagno Andrea Bertolacci, lancia poi un messaggio chiaro alla società. “Ballardini si merita assolutamente di iniziare l’anno – ha detto-, ma non è nemmeno da discutere. Ci sarà Ballardini il prossimo anno al Genoa? Domanda nemmeno da fare perché ci deve essere lui il prossimo anno”.”Io penso che alla 12a giornata avevamo 6 punti e ora ...