Perché i mercati emergenti vanno bene nonostante Trump e la Fed

Perché i mercati non vedono un rischio-Italia : L'opzione di un governo M5S-Lega non preoccupa per i prossimi 18-24 mesi grazie al QE della BCE e a un'economia in ripresa. Ma dopo...

Perché viste dai mercati e dal grande fondo Pimco le elezioni italiane non fanno affatto paura : Roma. Il termometro finanziario considerato più accurato, o comunque il più comunemente usato, ovvero lo spread Btp-Bund, non segnala preoccupazione in vista delle elezioni politiche: ieri in calo a ...

Perché i sondaggi più interessanti sull'Italia sono quelli dei mercati : Roma. Ah il mercato, quella mano neppure troppo invisibile che sequestrerebbe la sovranità e la democrazia. Involutosi dalla visione benefica di Adam Smith a quella torva dei "poteri forti", il tifo ...

ELEZIONI E FINANZA/ Ecco Perché i mercati non temono il voto del 4 marzo : I mercati non sembrano affatto preoccupati per le ELEZIONI italiane. La ragione è semplice: nessun partito mette in discussione l’Europa, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:01:00 GMT)AIR ITALY/ Qatar Airways, Malpensa e i grattacapi per Alitalia, di G. GazzoliSPILLO/ L'indice di miseria smonta i falsi miti su euro e Ue, di P. Annoni