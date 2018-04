Per una svista in Deutsche Bank parte bonifico da 28 miliardi

Una vita da cyborg - creata la prima interfaccia hardware Per il potenziamento cerebrale : Una vita da cyborg. Il futuro della specie umana sembra proiettato verso un destino ormai chiaro, che fino a poco tempo fa era possibile vedere esclusivamente nella finzione cinematografica. Un team ...

L'infernale horror Agony ha una data di uscita Per PS4 - Xbox One e PC : L'atteso titolo horror-survival Agony, dopo il recente rinvio, ha finalmente una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile dal 22 maggio 2018. Lo studio di sviluppo Madmind pubblicherà il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC.Oltre ad esser considerato come uno dei titoli horror più attesi del 2018, il videogioco finanziato su Kick Starter metterà alla prova i giocatori con la sua ambientazione maligna e brutale. Agony vi getterà nel ...

Castello di Gropparello (PC) : in estate una grande avventura Per i più piccoli - tra draghi - gironi infernali e fiumi di mosto : L’estate è la stagione in cui il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, lascia che il sole illumini e scaldi una fantasia che per tutto l’anno non ha smesso di abbassare il ponte levatoio ma che ha aspettato i mesi più adatti alle attività all’aria aperta per offrire ai bambini il meglio di sé. In questo angolo magico sulle Gole del Vezzeno, l’immaginazione scrive una storia diversa e incantata, dove le leggende prendono forma e ...

Roma : i servizi affondano ma scattano i bonus Per tutti i dipendenti comunali : Roma: i servizi affondano ma scattano i bonus per tutti i dipendenti comunali Quasi 45 milioni di euro ripartiti per oltre 24mila addetti, premiati per la produttività relativa al 2016. Intanto i Romani lamentano inefficienze dai trasporti ai rifiuti, alla pulizia delle strade Continua a leggere

Laura Morante : "Non ho firmato Dissenso comune. Non bastano le invettive Per una vera rivoluzione femminile" : Descrivere Laura Morante è un'operazione degna di un'equilibrista, e per mettere in fila una vita davanti lo sguardo degli altri – al cinema, al teatro, ma anche in televisione – servono allora dei numeri. In particolare due. 38 anni di carriera. 70 film fra drammi e commedie. E lei sempre al centro, con quegli occhi scuri che s'infilano nello schermo e diventano magnetismo puro. Con quella voce che s'incrina quando sorride, e ...

'Don Tonino Bello è una profezia Per i nostri tempi' - Papa Francesco - : Roma, 20 apr. , askanews, 'Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore mette sul cammino della Chiesa dei testimoni che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza per l'avvenire ...

Roma - Defrel operato al ginocchio Per una pulizia artroscopica : Stagione da dimenticare per Defrel, l'attaccante arrivato a Roma su espresso desiderio di Di Francesco che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice Dzeko. Il realtà l'ex Sassuolo ha avuto uno scarso ...

Per Gelmini l'appoggio esterno di FI è una richiesta comica : Roma, 20 apr. , askanews, 'Di Maio prima mette un veto assurdo su Berlusconi, poi incredibilmente si dice disponibile ad accettare di buon grado i voti dei parlamentari eletti grazie al nostro leader. ...

Roma : scattano i bonus Per tutti i dipendenti comunali - ma i servizi affondano : Gli oltre 24mila dipendenti comunali di Roma Capitale hanno ricevuto bonus e premi per la produttività per un totale di quasi 45 milioni di euro, ma i servizi continuano a lasciare insoddisfatti i ...

Roma : i servizi affondano ma scattano i bonus Per tutti i dipendenti comunali : Quasi 45 milioni di euro ripartiti per oltre 24mila addetti, premiati per la produttività relativa al 2016. Intanto i Romani lamentano inefficienze dai trasporti ai rifiuti, alla pulizia delle strade

Come in una camera a gas - nel 2016 oltre 6 milioni di Persone morte a causa dell'aria inquinata : Il pianeta è Come una gigantesca camera a gas. I fumi prodotti dall'industria, gli scarichi delle automobili e i gas serra generati dagli allevamenti animali stanno soffocando le popolazioni di tutto ...

Papa : don Tonino Bello è una profezia Per i nostri tempi : Roma, 20 apr. , askanews, 'Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore mette sul cammino della Chiesa dei testimoni che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza per l'avvenire ...

Google saluta Allo Per dedicarsi a Chat - una estensione di Messaggi Android : Google annuncia di aver sospeso lo sviluppo di Google Allo per dedicarsi a Chat, un servizio realizzato con gli operatori che sarà integrato in Messaggi Android. L'articolo Google saluta Allo per dedicarsi a Chat, una estensione di Messaggi Android proviene da TuttoAndroid.

Roma - la top model in tribunale : sequestrò la colf che Per fuggire restò paralizzata : Era stata condannata ad un anno per sequestro di persona. Ieri la modella Giorgia Cavinato è tornata in tribunale per rispondere del reato di lesioni. Credendola responsabile del furto dei gioielli, ...