Pensioni - nel 2050 serviranno almeno 70 anni per lasciare il lavoro (ma non per tutti) : Nel 2018 gli italiani che hanno oltre 64 anni sono circa 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione: il numero degli ultra sessantenni è aumentato esponenzialmente, basti pensare che nel 1951 rappresentavano...

Asl Taranto - irregolarità nelle gare di appalto/ Video - Striscia la Notizia : Rossi - “sanzioni e sosPensioni” : Asl Taranto, irregolarità nelle gare di appalto: l'inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio, intervista il direttore generale Rossi sul caso "appaltopoli" in Puglia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:10:00 GMT)

Pensioni a 62 anni necessaria. Ecco come si esce dal lavoro nel resto d'Europa Video : La Legge Fornero probabilmente è uno degli atti di Governo più discussi, discutibili ed odiati degli ultimi anni. Una serie di costanti e ripetuti inasprimenti in termini di soglie e requisiti che vanno centrati per andare in pensione rendono la quiescenza per gli italiani, sempre più difficile. I conti pubblici non permettono voli pindarici e progetti di cambiamento radicale del sistema, almeno per quanto concerne i numeri di cui parlano sempre ...

Casse Pensioni : indice Credit Suisse in calo nel primo trimestre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Oggi 18 aprile. Il Cods spera nella mossa di Mattarella (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 18 aprile. Il Cods spera nella mossa di Mattarella. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:19:00 GMT)

Riforma Pensioni/ I rischi nel taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 4 aprile. I rischi nel taglio dei vitalizi dei politici. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Pensioni - si spera nel nuovo governo : M5s-Lega trattano - le novità Video : Ancora d’accordo sulla riforma #Pensioni, ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra stiano trovando difficolta' a trovare un’intesa per il governo. Stop legge Fornero, riduzione delle tasse, una politica più severa contro l’immigrazione irregolare: questi alcuni dei temi che in questi giorni di confronto verso la formazione del nuovo governo hanno unito il Movimento 5 stelle e la Lega. Sulla riforma Pensioni, peraltro, il programma proposte agli ...

Pensioni - nel 2017 il 50% degli assegni non è stato coperto da contributi Video : I dati in arrivo dall'#Inps riaccendono il dibattito sul comparto previdenziale [Video], dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicati i moniti delle istituzioni tecniche internazionali sulla tenuta del settore. Se da un lato si chiede di mantenere in essere l'attuale sistema di regole, ed anzi, si richiama a possibili future strette, dall'altro lato si evidenzia come l'importo degli assegni ricevuti dalla maggior parte degli anziani resti ...

RIFORMA Pensioni/ Quota 41 con calcolo contributivo esteso nella proposta della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41 con calcolo contributivo esteso nella proposta della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:47:00 GMT)

RIFORMA Pensioni/ La beffa nel rinnovo dei contratti scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La beffa nel rinnovo del contratto della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Riforma Pensioni/ L'errore nel simulatore dell'Ape (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 14 marzo. L'errore nel simulatore dell'Ape sul sito dell'Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:42:00 GMT)

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle Pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

Pensioni e giovani - è allarme. "Rischio povertà per 5 - 7 milioni nel 2050" : L'ultimo studio Censis-Cooperative: i millennials potrebbero ritrovarsi con una pensione da fame. Colpa della retribuzione discontinua e dell'ingresso al lavoro tardivo

Pensioni - il jolly di Salvini nel Def : subito abrogazione Fornero - le novità Video : Così come durante la campagna elettorale la questione della riforma #Pensioni continua ad animare il dibattito politico e giornalistico. A maggior ragione dopo la straripante vittoria del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che si è affermato come primo movimento politico e della Lega di #Matteo Salvini incoronato nuovo leader del centrodestra [Video]dopo che le urne lo hanno piazzato come il primo partito della coalizione un tempo ...