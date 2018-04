Patente | punti salvi se il guidatore è ' sconosciuto'

Guidatore sconosciuto? No sanzione aggiuntiva e punti Patente salvi : Non è più automatica la sanzione per chi non indica chi fosse alla guida nel momento di un'infrazione del codice della strada. Giustificato il «vuoto di memoria» dopo tre mesi

Come controllare quanti punti hai sulla Patente : Per sapere quanti punti si hanno sulla patente in seguito a un’infrazione esistono vari metodi: dalla semplice telefonata 7 giorni …

Sardegna : fermato ubriaco e con la Patente sospesa - perde altri 72 punti Video : Probabilmente la patente non la rivedra' mai più A.B., il 31enne di Olbia, che la scorsa sera è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale [Video] – durante un normalissimo posto di blocco – è ha collezionato un meno 72 punti nella patente: che però nemmeno aveva, perché un anno fa gli era stata gia' sequestrata sempre per guida in stato d’ebrezza. Un fenomeno insomma. E questa volta A. B. ha proprio esagerato – leggendo il verbale ...

In fuga dall’Emilia alla Toscana e bloccato dopo 120 km : via 100 punti dalla Patente : L’automobilista, un 54enne della provincia di Modena, è scappato alla vista di una pattuglia di Valsamoggia (Bologna) ed è stato fermato alle porte di Prato dopo essere finito in un fosso. È stato arrestato e dovrà fare i conti con una lunga serie di sanzioni per infrazioni al codice della strada.Continua a leggere

Multa Semaforo Rosso : dopo quanto arriva - punti Patente e importo sanzione codice della strada : Prendere una Multa per essere passati con il Semaforo Rosso: dopo quanto tempo arriva? Quanti punti della patente vengono tolti e a quanto ammonta l’importo della sanzione secondo il codice della strada? Rispetto al passato in quasi tutti gli incroci in Italia sono presenti telecamere gestite dalla Polizia stradale. Questo sistema si chiama Photo Red e consiste in una coppia di telecamere presenti in ognuna delle 2 strade presenti all’incrocio ...