Papa in prega su tomba don Tonino Bello

Via Crucis - Venerdì Santo 2018/ Diretta streaming video : Papa 'a terra' prega per la Passione di Cristo : Via Crucis, Venerdì Santo: Diretta streaming video con Papa Francesco dal Colosseo. Guida le 14 stazioni della Passione di Cristo: invito ai giovani.

Papa Francesco nella terra di Padre Pio pensa agli anziani e ai giovani : 'Pregate la Madonna affinché trovino lavoro qui' : Le prime parole, sono state dedicate necessariamente a Padre Pio: 'Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli, ...

Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio - prega a Pietrelcina poi San Giovanni Rotondo : Papa Francesco è arrivato a Pietrelcina, per la sua visita pastorale nei luoghi di Padre Pio, che poi nella mattinata lo porterà anche a San Giovanni Rotondo: un pellegrinaggio che avviene nel ...

Don Edward Staniek prega per la morte di Papa Francesco : Choc in Polonia. Un prelato di Cracovia nel corso dell’omelia ha affermato che potrebbe pregare per la morte di Papa

Arriva l'app per pregare insieme a Papa Francesco : pregare con Papa Francesco senza andare fino al Vaticano è possibile da oggi. La rete mondiale di Preghiera del Papa, l’Apostolato della Preghiera, inventato dai gesuiti oltre cento anni fa per aiutare i...

Clicca per pregare Papa Francesco lancia la app per i fedeli : Roma «La messa non si paga, la messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito». Papa Francesco è molto chiaro e torna su un argomento affrontato già in un'altra occasione, bocciando senza se e senza ma il cosiddetto «tariffario» per le celebrazioni. Specialmente quelle in onore dei defunti. «Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica ha osservato Bergoglio nell'udienza ...

Click to Pray - l'applicazione per pregare con il Papa : Per i fedeli del Bel Paese, soprattutto i più giovani, è un nuovo modo per pregare insieme ad altre persone in tutto il mondo. Sarà possibile condividere le proprie preghiere e ottenere il supporto ...

Terremoto in Papua Nuova Guinea : Papa Francesco prega per le vittime : Papa Francesco ha appreso “con grande tristezza” la notizia della “tragica perdita di vite umane” causata dal Terremoto in Papa Nuova Guinea. Il Pontefice affida “le anime delle vittime alla Misericordia di Dio” e invia le sue piu’ sentite condoglianze ai loro familiari. A quanti sono stati colpiti dal disastro, assicura la sua “vicinanza nelle preghiere“. Il Papa, in un telegramma di ...

Il Papa : Pregare per i cristiani in Medio Oriente : Dopo l'Angelus di domenica scorsa, il Papa torna a parlare del dramma dei cristiani in Medio Oriente: "Terra martoriata questa, dobbiamo Pregare per questi fratelli che sono in guerra e per i cristiani perseguitati che vogliono cacciarli via da quelle terre, sono fratelli nostri". Le condizioni dei cristiani, infatti, sono peggiorate in questi ultimi anni. A partire dalla guerra in Iraq del 2003 e, poi, con le primavere ...

Il Papa prega per Siria martoriata e cristiani perseguitati : Roma, 28 feb. , askanews, 'Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua araba, in particolare a quelle provenienti dalla Siria, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente terra martoriata': così il ...

ASIA BIBI - Papa FRANCESCO INCONTRA LA FAMIGLIA/ Udienza in Vaticano : “Vogliamo pregare con il Santo Padre” : ASIA BIBI, PAPA FRANCESCO INCONTRA la FAMIGLIA. Udienza privata in Vaticano: “Vogliamo pregare con il Santo Padre”, annunciano il marito e la figlia della donna cristiana condannata a morte(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:57:00 GMT)