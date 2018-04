Papa Francesco oggi a Molfetta sulle orme di don Tonino Bello

Papa Francesco A MOLFETTA/ Nei luoghi di don Tonino Bello : “Quando fu accusato di istigare alla diserzione...” : PAPA FRANCESCO a MOLFETTA, nei luoghi di don Tonino Bello. “Quando fu accusato di istigare alla diserzione...”, il racconto di don Vito Bufi, sacerdote del Duomo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Siria - l'appello di Suor Yola Girges : «Papa Francesco - fratello - abbiamo bisogno di averti accanto a noi» : Qual è il più grande timore dei cristiani di Siria? 'Che il mondo, e in particolare l'Europa, non abbia imparato nulla da quanto è avvenuto in Iraq dopo il 2003. In quel Paese la presenza cristiana è ...

Anche Papa Francesco manda il suo Pompeo : Ai dieci giorni dal terzo incontro tra i leader delle due Coree, Kim Jong-un per il nord e Moon Jae-in per il sud, e con la ripartenza dei contatti diretti fra Pyongyang e gli Stati Uniti di Donald Trump -che ha inviato il nuovo capo della Cia Mike Pompeo in missione top secret per incontrare Kim- Anche Papa Francesco e il Vaticano si muovono. O meglio già si sono mossi. Ha appena preso possesso dell'incarico il nuovo nunzio (cioè ...

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Alfie Evans, Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il […]

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il parere dei genitori.Continua a leggere

Papa Francesco - appello per Alfie e Laurent : “Custodire ogni vita” : Papa Francesco, appello per Alfie e Laurent: “Custodire ogni vita” Il padre sui social: “Alfie, faremo qualsiasi cosa per te. Santità, salvi nostro figlio” Continua a leggere

Il papà del piccolo Alfie incontra Papa Francesco : "Ci ha chiesto di portarlo qui" : Il padre del piccolo Alfie, Thomas Evans, impegnato con la moglie in una battaglia legale per impedire che il bimbo di 23 mesi venga staccato dalle...

Papa Francesco IN PUGLIA. L'IMPEGNO DEL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE : ... per permettere a chi non potrà riunirsi al resto della comunità, di vivere da casa l'emozionante evento, raggiungibile anche attraverso il servizio streaming e la diretta Facebook. Si proseguirà, ...

Papa Francesco IN PUGLIA. L'IMPEGNO EDITORIALE DEL GRUPPO DISTANTE : ... per permettere a chi non potrà riunirsi al resto della comunità, di vivere da casa l'emozionante evento, raggiungibile anche attraverso il servizio streaming e la diretta Facebook. Si proseguirà, ...

Papa Francesco incontra il padre di Alfie Evans/ Udienza in Vaticano : “Santità salvi nostro figlio” : Il papà di Alfie Evans, il bambino inglese per il quale i giudici hanno sentenziato l'eutanasia, è stato ricevuto oggi in Udienza privata da Papa Francesco a Casa Santa Marta(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Papa Francesco fa un appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...

Parla Emanuele - il bambino di Corviale che ha abbracciato Papa Francesco : "Io sapevo che mio padre era in cielo - ma volevo conferma dal Santissimo" : Le lacrime e l'abbraccio con Papa Francesco hanno intenerito tutti. Ora Parla il piccolo Emanuele, che a Corviale, nella periferia di Roma, aveva chiesto al Pontefice se il padre morto era andato in Paradiso, nonostante fosse ateo. "All'orecchio gli ho fatto la domanda che volevo dire al microfono", ha detto Emanuele in un'intervista di Cristina Caricato per Tv200. "E lui mi ha chiesto: 'posso raccontarla anche agli altri?' Io gli ho risposto di ...

I 91 anni di Benedetto XVI. Padre George : "Ha cantato e fatto piccola passeggiata". Gli auguri di Papa Francesco : Un compleanno festeggiato "in un clima tranquillo e familiare". E' trascorso così il 91/o genetliaco del Papa emerito Benedetto XVI, cui si sono stretti intorno in questa ricorrenza, nell'ex monastero 'Mater Ecclesiae' dove Joseph Ratzinger risiede in Vaticano, il fratello maggiore Georg, oggi 94/enne, giunto appositamente dalla Baviera, insieme ai più diretti collaboratori.In serata, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana, "la ...

Auguri di Francesco al Papa emerito : 18.45 Benedetto XVI ha festeggiato oggi il suo 91esimo compleanno insieme al fratello Georg in un clima tranquillo e familiare. In serata, la banda musicale della Guardia Svizzera Pontificia suonerà alcuni brani al Monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani, in onore del Papa emerito. Questa mattina presto, Papa Francesco ha offerto la Santa Messa per Benedetto XVI e gli ha inviato i suoi Auguri personali.