Papa Francesco a Molfetta “Don Tonino Bello è Chiesa affamata di Gesù”/ Diretta - “scelti per amare ogni volto” : Papa Francesco a Molfetta, nei luoghi di don Tonino Bello. Diretta streaming video, ad Alessando incontra i fedeli "la ricchezza della Chiesa sono i poveri, gli ultimi". A seguire la S.Messa(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Salento - quanta emozione : il video spettacolare dell'arrivo di Papa Francesco : Migliaia di fedeli, tantissime persone pronte a restare in piedi per ore pur di assistere ad un evento storico: l'arrivo di Papa Francesco nel Salento. Un vero e proprio bagno di folla per Papa Francesco arrivato ad Alessano, un piccolo comune del Sud della provincia di Lecce, per far visita alla tomba di Don Tonino Bello nel venticinquesimo anniversario della sua morte. Dopo la visita, Papa Bergoglio è partito per Molfetta, dove Don Tonino fu ...

'Don Tonino Bello è una profezia per i nostri tempi' - Papa Francesco - : Roma, 20 apr. , askanews, 'Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore mette sul cammino della Chiesa dei testimoni che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza per l'avvenire ...

Ho scritto che Papa Francesco è un conservatore e i cattolici sono rimasti zitti : Da un mese e mezzo è in libreria un mio volume pubblicato da Laterza e intitolato La Chiesa immobile. Francesco e la mancata rivoluzione L’opera ha avuto numerose e interessanti recensioni, sono stato invitato a discuterne in un buon numero di trasmissioni radiofoniche e ho in calendario numerose presentazioni. E tuttavia il dato più rilevante è certamente la sinora mancata reazione alle mie tesi (con qualche lodevolissima eccezione) da parte ...

Siria - l'appello di Suor Yola Girges : «Papa Francesco - fratello - abbiamo bisogno di averti accanto a noi» : Qual è il più grande timore dei cristiani di Siria? 'Che il mondo, e in particolare l'Europa, non abbia imparato nulla da quanto è avvenuto in Iraq dopo il 2003. In quel Paese la presenza cristiana è ...

Anche Papa Francesco manda il suo Pompeo : Ai dieci giorni dal terzo incontro tra i leader delle due Coree, Kim Jong-un per il nord e Moon Jae-in per il sud, e con la ripartenza dei contatti diretti fra Pyongyang e gli Stati Uniti di Donald Trump -che ha inviato il nuovo capo della Cia Mike Pompeo in missione top secret per incontrare Kim- Anche Papa Francesco e il Vaticano si muovono. O meglio già si sono mossi. Ha appena preso possesso dell'incarico il nuovo nunzio (cioè ...