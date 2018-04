Papa | Chiesa non si accodi ai potenti

Papa Francesco a Molfetta "Don Tonino Bello è Chiesa affamata di Gesù"/ Diretta - "scelti per amare ogni volto" : Papa Francesco per Don Tonino Bello, Molfetta e Alessano: Diretta streaming video. 'Chiesa affamata di Gesù, chiamati ad amare ogni volto'.

Papa Francesco a Molfetta “Don Tonino Bello è Chiesa affamata di Gesù”/ Diretta - “scelti per amare ogni volto” : Papa Francesco a Molfetta, nei luoghi di don Tonino Bello. Diretta streaming video, ad Alessando incontra i fedeli "la ricchezza della Chiesa sono i poveri, gli ultimi". A seguire la S.Messa(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Il papà di Alfie Evans : "Abbandonato dalla Chiesa" : Il mondo pro life e pro family, intanto, continua ad appoggiare, sui social e dall'esterno dell'ospedale, la volontà dei coniugi Evans. Tra poche ore, in ogni caso, conoscreremo il destino del ...

Via Crucis al Colosseo - il grido del Papa : «Arroganti e corrotti - si tenta di screditare la Chiesa» : Città del Vaticano - Papa Francesco alla fine della Via Crucis al Colosseo ha alzato la voce per difendere la Chiesa dai tentativi «di screditarla». Fa riferimento ai cattivi...

Via Crucis di Papa Franceso al Colosseo : centro di Roma blindato diretta "Vergogna per chi in Chiesa ha perso dignità" : Su Leggo.it la diretta della Via Crucis al Colosseo presieduta dal Papa. Secondo la Gendarmeria Vaticana sono presenti 20mila fedeli. A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali...

"La F1 senza la Ferrari è una Chiesa senza Papa" : È questa sfida che attira i maggiori costruttori del mondo. Comprendo e capisco il motivo che porterebbe Marchionne a pensare di abbandonare. La tecnologia e i talenti della Ferrari sono sempre stati ...

Papa Francesco ai giovani : 'Abbiamo bisogno voi - la Chiesa vuole ascoltarvi' : "E questo lo fa non per fare politica ha precisato Francesco a braccio o per una artificiale 'giovano-filia', ma perché abbiamo noi bisogno di capire meglio cosa Dio e la storia ci sta chiedendo. Se ...

Lo scienziato che incoraggiava Papa Francesco. La Chiesa piange l''ateo' Stephen Hawking : ... @notiveri, 14 marzo 2018 Al di là delle questioni metodologiche che tale posizione può suscitare, Hawking, ha sottolineato il direttore del portale Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede ...

Papa Francesco - i 5 anni di Bergoglio alla guida della Chiesa : Ma anche di viaggi storici, come quello a Cuba, e di incontri con i leader mondiali per promuovere la pace nel mondo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Papa Francesco - i 5 anni di Pontificato/ La lettera di Ratzinger e l'elezione di Bergoglio - guida della Chiesa : Il 13 marzo di cinque anni fa José Bergoglio, argentino, veniva eletto Papa prendendo il nome di Francesco. Ecco il ricordo di quella storica serata(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:39:00 GMT)

Cinque anni di Papa Francesco tra gli ultimi e le periferie. Dopo riforme sguardo ai giovani e a Chiesa unita in Cina : Poi ad aprile il viaggio in Egitto per ricucire, in via definitiva, il dialogo con Al-Azhar, interlocutore imprescindibile per il rapporto con il mondo musulmano. Ma è stato anche l'anno dell'omaggio ...