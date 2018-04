Paola Di Benedetto risponde a Matteo Gentili a Mattino 5

Paola Di Benedetto fa di discutere il suo ex al GF : Matteo reagisce male : Grande Fratello 15, Matteo Gentili discute per via della sua ex: Paola Di Benedetto infiamma gli animi A Matteo Gentili di essere etichettato sempre come l’ex di Paola Di Benedetto sembrerebbe non star più bene. Il calciatore, infatti, pochi minuti fa ha discusso animatamente con un altro concorrente della Casa. Il motivo? Proprio lei: l’ex […] L'articolo Paola Di Benedetto fa di discutere il suo ex al GF: Matteo reagisce male ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in TV? Ecco perché : Francesco Monte, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero incontrarsi presto in TV: Ecco il programma che potrebbe farli riunire Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non stanno più insieme da mesi ormai, eppure gli occhi dei più curiosi continuano ad essere puntati su di loro. Le loro storie d’amore (lei con Ignazio Moser e […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto con Cecilia Rodriguez e Ignazio ...

“Bugiarda!” Gf - Matteo Gentili demolisce Paola Di Benedetto. Neppure il tempo di iniziare che la casa del Grande Fratello è già un vespaio di polemiche. La prima bomba la sgancia l’ex di madre Natura - nel mirino lui : Non sono passate Neppure 24 ore dall’inizio del Grande Fratello ma la situazione dentro la casa è già bollente. Troppo presto per beghe interne, i “reclusi” si sono portati i panni sporchi da fuori. Il primo a lavare è Matteo Gentili che non appena varcato la porta rossa, forse per approfittare della maggiore visibilità mediatica, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata Paola Di Benedetto, reduce dall’Isola dei Famosi vinta, un po’ a ...

DIRETTA - Grande Fratello : l'ex di Paola di Benedetto dentro la casa Video : Stasera prendera' il via [Video] su Canale 5 la quindicesima edizione del #Grande Fratello. Al timone del reality torna, dopo quattordici anni, una delle punte di diamante di Mediaset: Barbara D'Urso. Al suo fianco, nel ruolo di opinionisti, ci saranno gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Intanto Mediaset, attraverso un comunicato stampa, ha rivelato le prime indiscrezioni in merito a questa nuova ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte a Temptation Island? La verità : Francesco Monte e Paola concorrenti di Temptation Island? Lei risponde Paola Di Benedetto e Francesco Monte compongono sicuramente una delle coppie più amate, tanto che avrebbero avuto anche proposta di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island nonostante il loro amore fosse molto giovane. Trash Italiano, invitato questa sera alla Finale dell’Isola dei Famosi ha intercettato l’ex naufraga e le ha chiesto se fosse vero il ...

Francesca Cipriani/ Paola Di Benedetto : "La vorrei vedere vincitrice della finale" (Isola dei famosi 2018) : Francesca Cipriani deve affrontare l'ultima nomination prima di accedere alla finalissima de L'Isola dei famosi 2018: sarà lei la sorpresa della serata?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Paola di Benedetto a Mattino5 : "Avrei voluto che il mio ex non si esponesse così" : Ancora abbronzata dal sole honduegno, Paola di Benedetto è intervenuta a Mattino Cinque in merito alla storia con Francesco Monte che va a gonfie vele ma con una parentesi dedicata alla sua storia passata con Matteo Gentili, durata la bellezza di 4 anni. Nelle scorse settimane, Gentili è stato intervistato dai giornali di gossip ed è stato ospite di Pomeriggio Cinque per parlare del legame che si era interrotto con l'ex naufraga. Un'esposizione ...

Mattino 5 : Paola Di Benedetto critica Matteo Gentili : Paola Di Benedetto lancia una frecciata all’ex, Matteo Gentili, a Mattino 5 A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi 13, Paola Di Benedetto ha detto la sua sull’esperienza nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. La fidanzata di Francesco Monte ha confermato nel salotto di Mattino Cinque le parole rilasciate al settimanale Spy. La relazione con Francesco Monte prosegue a gonfie vele e il sogno dell’ex naufraga ...