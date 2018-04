Palumbo PD | Dopo GP | solito degrado all’Eur

romadailynews

: RT @AuserNazionale: 50 anni dopo la rivoluzione culturale e sociale del ’68, le donne di Auser raccontano lo spirito di quegli anni “Una st… - n_santomartino : RT @AuserNazionale: 50 anni dopo la rivoluzione culturale e sociale del ’68, le donne di Auser raccontano lo spirito di quegli anni “Una st… - studioideacom : RT @AuserNazionale: 50 anni dopo la rivoluzione culturale e sociale del ’68, le donne di Auser raccontano lo spirito di quegli anni “Una st… - vilmanicolini : RT @AuserNazionale: 50 anni dopo la rivoluzione culturale e sociale del ’68, le donne di Auser raccontano lo spirito di quegli anni “Una st… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Roma – Marco, Consigliere del pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “l’entusiasmo per il #RomeEprix di #FormulaE all’Eur iltorna a regnare sovrano fra buche, rifiuti e giardini sporchi. Basta infatti percorrere solo poche decine di metri dall’itinerario automobilistico per rendersi conto della situazione di grave incuria in cui versa il quartiere”. “Tutti gli interventi fatti dall’amministrazione pentastellata, per esaltare al massimo l’evento, sono stati solo dei superficiali colpi di spugna per mascherare le criticità in cui versa la Capitale da due anni a questa parte. Un po’ come nella favola di Cenerentola. Finito l’incantesimo la carrozza si trasforma in zucca. Così e’ stato anche per il quartiere dell’Eur, imbellettato nei dintorni del circuito. Ma ora ...