Palio Special Olimpics | in gara gli atleti ' speciali'

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e Lindsey Vonn - la sfida finale in discesa. In Palio la Coppa di specialità : Le Finali di Coppa del Mondo di Are si aprono con la velocità, in particolare con la discesa. In campo femminile si tratterà quindi dell’ennesimo atto, l’ultimo di questa stagione, della sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Sono rimaste loro, infatti, a contendersi la Coppa di specialità: sarà la bergamasca a partire con il pettorale rosso, forte di un vantaggio di 23 punti in classifica. Il divario non consente a Goggia di poter ...