Ostia | presidente Federbalneari aggredisce un inviato di Report

ilgiornale

: Concessioni balneari a #Ostia: inviato di #Report aggredito Il presidente #Federbalneari gli infila in bocca la pla… - reportrai3 : Concessioni balneari a #Ostia: inviato di #Report aggredito Il presidente #Federbalneari gli infila in bocca la pla… - Greg_Wonder : RT @fattoquotidiano: Ieri il giornalista di Non è l’Arena, oggi l’inviato di Report. Seconda aggressione in meno di 48 ore ai danni di… htt… - varone9 : RT @FedeAngeli: Il presidente di Federbalneari Papagni: ''Mo' te do du' pizze'' Nel 2013 ero la sola a denunciare queste persone e il sist… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) A poche ore dallo schiaffo dell'ex ministro Landolfi a un giornalista di Non è l'Arena, anche undiè stato aggredito mentre realizzava un servizio sulle concessioni balneari a. Lo denuncia la stessa trasmissione di Rai 3, raccontando che questa mattina Giogio Mottola è stato aggredito dopo la conferenza stampa dialla quale si era "regolarmente accreditato, specificando testata e nome". "Al termine dell'iniziativa il giornalista ha chiesto a Renato Papagni,dellae titolare di una concessione demaniale per una delle più importanti e grandi spiagge di, Le Dune, come sia possibile che nonostante gli abusi e le irregolarità accertate rispetto alla gestione del suo stabilimento balneare non gli sia stata revocata la concessione", raccontano damostrando il video dell'aggressione, "In tutta risposta Papagni ha prima ...