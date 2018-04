Orrore al matrimonio | stuprata durante la festa “È stato un parente” Invitati sotto

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ennesimo episodio di violenza su minorenni che ha sconvolto l’India, suscitando un’ondata di indignazione ed una vera e propria rivolta sociale su scala nazionale. La notizia è stata portata alla luce dall’agenzia di stampa Pti ed è accaduta nel distretto di Kabirdham, nellodi Chhattisgarh, dove la polizia ha arrel’autore del crimine, un giovane di 25 anni, parente dello sposo. Una bambina di undici anni è stata rapita mercoledìune uccisa. Il giovane accusato di rapimento e omicidio ha confessato: ha trascinato via la bambina dalla casa dove si stava svolgendo lae l’ha portata in una zona isolata, dove l’ha violentata e uccisa colpendola alla testa con una pietra. Quindi è tornato alladi nozze. Quello successo nel distretto i Kabirdham è solo uno degli ultimi episodi registrati in India e che, ...