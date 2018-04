“Ora sto con lui” Sabrina Ghio | più che digerito il no a Uomini e Donne | adesso è in

caffeinamagazine

: IL TUGURIO ORA È IL LIDO CARMELITA. MA COSA STO GUARDANDO AHAHAHAHA #GF15 - trash_italiano : IL TUGURIO ORA È IL LIDO CARMELITA. MA COSA STO GUARDANDO AHAHAHAHA #GF15 - borghi_claudio : Intanto sto studiando le carte che dovranno essere esaminate in commissione speciale e, sebbene per ora non siano c… - information1979 : @AluLitrico @diceroio Ah, ora che la sto ascoltando il ritornello mi suona familiare in effetti... -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Eh sì,ha trovato l’amore. Quell’amore che tanto desiderava e che anon è riuscita a incontrare. Esperienza sfortunata, quella della ex tronista. Qualche mese fa, in studio, da Maria De Filippi, la ex ballerina di Amici ha preso un secco no al momento della scelta. Era consapevole del rifiuto di Nicolò Raniolo, ma “lo scelgo anche se so che è un no”, aveva ammesso prima di chiamarlo. E non aveva torto. “Mi piace come persona ma dentro di me non c’è il pensiero di andare via con lei”, era stata la risposta del corteggiatore. Un boccone amaro da mandare giù e le sue foto in lacrime avevano ben presto invaso i social. Poco dopo la registrazione della puntata in questione, poi, lo stesso Nicolò, asfaltato sui social, aveva messo in chiaro i motivi del no. ”Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come ...