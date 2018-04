“Ora che lui è morto | tutti voi…” La rabbia di Sonia Bruganelli | dopo la scomparsa

“Ora ti ammazzo”. Altro che vita da sogni : ricco - famoso - una villa lussuosa e una bellissima donna accanto. Ma un bel giorno quest’uomo (invidiatissimo) fa una scoperta choc e il suo universo perfetto crolla di colpo. La sua folle reazione : Una vita da sogno, con tanto di bella villa a Londra dal valore stimato di circa un milione e trecentomila euro. Un lavoro redditizio, nel mondo della finanza. E una bella famiglia, con una moglie al suo fianco che credeva innamoratissima di lui. Credeva, appunto, visto che il risveglio dal sogno per quest’uomo britannico divenuto suo malgrado famoso in rete è stato decisamente spiacevole, scatenando un raptus di violenza che ora ...

Loredana Lecciso : ecco perché è finita con Al Bano/ “Ora Voglio riconquistare la stima che ci legava" : Loredana Lecciso spiega perchè è finita con Al Bano: il motivo dietro il suo allontanamento da Cellino e il desiderio di riconquistare la stima del cantante.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:31:00 GMT)

“Ora te lo dico io!”. Isola dei famosi - tra Alessia è Bianca - è crack : l’inaspettato scontro tra le due ‘amiche’ di Playa Dos : È ormai tutto pronto per la semifinale dell’Isola dei famosi. La puntata andrà in onda lunedì 9 aprile su Canale 5 e sarà condotta da Alessia Marcuzzi, con l’aiuto degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, conduttore e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto dichiarato dall’inviato Stefano De Martino sarà l’ultima puntata trasmessa dall’Honduras. Ultima settimana di ...

“Ora che succede?…”. Isola : arrivano notizie su Amaurys Perez. Il naufrago è crollato e il trasporto in infermeria è stato inevitabile. Tanta la (motivata) preoccupazione e adesso si scopre la verità : Isola dei Famosi sempre più al cardiopalma. In queste ore i naufraghi si sono molto preoccupati per le sorti di Amaurys Perez, il primo finalista del reality che ha dovuto lasciare la spiaggia di corsa a causa di un malore. Il concorrente è stato prelevato dai medici che lo hanno condotto in infermeria per fare i dovuti accertamenti, lasciando i compagni di gioco nello sgomento più totale. Nel corso di questi mesi tra i famosi rimasti si ...

Consultazioni - Mattarella : “Ora qualche giorno di pausa - settimana prossima un nuovo giro” : “Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle Consultazioni in questi due giorni questa condizione non è emersa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine ...

“Ora è così”. A 58 anni - la nuova Clarissa Burt. “Ed ecco cosa fa per vivere”. Per anni presenza fissa sui nostri schermi - fece parlare di sé per il suo legame con Massimo Troisi e per una bellezza fuori dal comune che fece innamorare milioni di italiani. Ma oggi… : Icona di bellezza. Occhi azzurri e capelli scuri. Negli anni ’80 nessuno poteva competere con Clarissa Burt, americana di San Francisco che alla bellezza sapeva unire la simpatia. Innamorata dell’Italia, dal nostro paese e dagli italiani è stata amata. Compagna di Francesco Nuti ebbe una storia d’amore e Massimo Troisi. Un amore profondo che ancora oggi lascia traccia nelle sue parole, sebbene abbia lasciato l’Italia dal 2005: “Fu ...

“Ora la moglie di Fabrizio Frizzi…”. Poche ore dopo il funerale - parla Milly Carlucci. Il forte appello per Carlotta Mantovan : Milly Carlucci è forse una dei personaggi della tv che ha più accusato la morte di Fabrizio Frizzi. Più che colleghi: erano grandi amici. In generale la morte del conduttore, stroncato lunedì scorso a 60 anni da un’emorragia cerebrale, ha devastato il pubblico e i colleghi. Il giorno dei funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma, la commozione era evidente. Anche quella della stessa regina di ...

Sinisa Mihajlovic e il fidanzato della figlia Viktorija/ Video scherzo Iene : “Ora gli spacco la testa...” : Sinisa Mihajlovic e il fidanzato della figlia Viktorija: Video scherzo Iene. “Ora gli spacco la testa...”, dice l'ex allenatore di Torino e Milan alla moglie quando conosce il finto genero(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:12:00 GMT)

Trump caccia Tillerson : arriva Pompeo/ Divergenze politiche e incomprensioni umane : “Ora è più felice” : Trump caccia Tillerson: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Mattarella : “Ora responsabilità - prima viene il Paese”/ Appello alle forze politiche : “Si pensi ai cittadini” : Mattarella: “Ora responsabilità, prima viene il Paese”. Appello alle forze politiche: “Si pensi ai cittadini”. Le ultime notizie sul discorso del presidente della Repubblica(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:03:00 GMT)

“Mamma bis!”. Altro che crisi per la bellissima attrice. I pettegolezzi sono sempre in moto ma per lei - tra le più ammirate in Italia - c’è una splendida notizia e la cosa forse non farà molto piacere al celebre ex : “Ora sì che sono finalmente felice e risolta” : Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: è incinta. E per avvalorare la tesi pubblica una foto della bellissima attrice a spasso con il compagno con un pancino sospetto. La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che ritrovata la pace del cuore aveva già messo al mondo uno splendido bebè e lo ha chiamto Jacques. E quindi si tratterebbe della seconda gravidanza per l’attrice Miryam Catania che dopo il turbolento matrimonio con ...

Trieste - il sindaco multato per il parcheggio si sfoga su Facebook : “Ora controllerò l’operato dei vigili” : Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha preso una multa per aver parcheggiato in uno spazio destinato ai vigili urbani. Subito dopo Dipiazza, che era già stato primo cittadino del capoluogo giuliano dal 2001 al 2011 con il sostegno di Forza Italia, ha postato sul proprio profilo Facebook un video in cui ammonisce: “D’ora in poi controllerò molto attentamente l’operato della polizia locale“. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, ...

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

Fabrizio Corona - la ex Nina Moric : “Ora che è uscito dal carcere deve si occupi di nostro figlio Carlos” : Nina Moric sarebbe felice se il figlio Carlos venisse affidato al padre, Fabrizio Corona: “Meglio che alla nonna”, ha detto la modella al settimanale Oggi. L’affidamento di Fabrizio Corona ai servizi sociali permetterà a Carlos di “avere un punto di riferimento maschile. Un padre, una figura che ogni bambino, ogni vita dovrebbe avere. Potrà, spero, fare affidamento su di lui”, ha aggiunto. Il figlio dei due vive ...